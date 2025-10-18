Kilauea Yanardağı'nda 35'inci patlama

Haberin Devamı

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, dün yerel saatle 20.05 sıralarında tekrar faaliyete geçerek, 23 Aralık'tan bu yana 35. kez patladı. Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü.

Hawaii Volkanları Milli Parkı tarafından yapılan açıklamada, "Klauea Yanardağı şu anda faal durumda. Kendi güvenliğiniz için kapalı bölgelerden uzak durun! Patlama, 2007 yılından beri kapalı olan bir alanda meydana gelmektedir. Volkanik gaz, dik ve dengesiz uçurum kenarları, toprak çatlakları ve lav fıskiyeleri ile havada uçan kaya parçalarının düşme ihtimali bulunmaktadır. Gece ziyaret edecekseniz, yanınıza bir kafa lambası veya el feneri alın ve uçurum kenarlarından uzak durun" denildi.

Yanardağda en son 28 Eylül'de patlama meydana gelmişti.