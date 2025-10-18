×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kilauea Yanardağı'nda 35'inci patlama

Güncelleme Tarihi:

#Hawaii#Kilauea#Yanardağ
Kilauea Yanardağında 35inci patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 12:45

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 35. kez lav püskürttü.

Haberin Devamı

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, dün yerel saatle 20.05 sıralarında tekrar faaliyete geçerek, 23 Aralık'tan bu yana 35. kez patladı. Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü.

Hawaii Volkanları Milli Parkı tarafından yapılan açıklamada, "Klauea Yanardağı şu anda faal durumda. Kendi güvenliğiniz için kapalı bölgelerden uzak durun! Patlama, 2007 yılından beri kapalı olan bir alanda meydana gelmektedir. Volkanik gaz, dik ve dengesiz uçurum kenarları, toprak çatlakları ve lav fıskiyeleri ile havada uçan kaya parçalarının düşme ihtimali bulunmaktadır. Gece ziyaret edecekseniz, yanınıza bir kafa lambası veya el feneri alın ve uçurum kenarlarından uzak durun" denildi.

Haberin Devamı

Yanardağda en son 28 Eylül'de patlama meydana gelmişti.

Gözden KaçmasınAnkaradaki kritik ziyaret Alman basınında: Türkiye Berlin için vazgeçilmez...Ankara'daki kritik ziyaret Alman basınında: 'Türkiye Berlin için vazgeçilmez...'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınMeksikada sel felaketi: Ölü sayısı artıyorMeksika'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hawaii#Kilauea#Yanardağ

BAKMADAN GEÇME!