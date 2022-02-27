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Kiev'in kapısında! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy uzaydan görüntülendi...

#ABD#Rusya#Kiev
Kievin kapısında Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy uzaydan görüntülendi...

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden 5 kilometrelik Rus askeri konvoyunu uzaydan görüntüledi. Maxar'ın verdiği bilgiye göre yüzlerce askeri araçtan oluşan Rus konvoyu Kiev oblastına bağlı İvankiv köyü yakınlarında bulunuyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü gününe girerken, ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi.

Maxar'ın yayınladığı uydu görüntülerinde, Rus ordusuna ait 5 kilometreden uzun askeri konvoyun İvankiv kentinin kuzeydoğusundan ilerlediği tespit edildi. Konvoyda, tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.

Maxar ayrıca, paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel’deki Antonov Askeri Havaalanı’nı düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı.

Kievin kapısında Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy uzaydan görüntülendi...

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