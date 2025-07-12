Kiev’in gecesi ve gündüzü farklı

Haberin Devamı

Gündüzleri kalabalık sokaklar, parklarda oynayan çocuklar ve işlerine giden insanlarla normal bir kent görüntüsüne sahip Kiev geceleri ise hava saldırılarıyla savaşı yaşıyor. Yıl başından bu yana 800’den fazla noktanın vurulduğu Kiev’de bunların 600’den fazlasını konutlar oluşturuyor. Associated Press’e konuşan 25 yaşındaki Karyna Holf isimli Kiev sakini, kentteki gece ve gündüz arasındaki farkını, “Sabahları dolaşıyorsun, kahve içiyorsun, gülümsüyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun, sohbet ediyorsun, hobilerinle ilgileniyorsun, rahatlıyorsun ama gece olduğunda, bir dronun ya da bir füzenin sesini duyduğunda her seferinde ölüme hazırlanıyorsun” sözleriyle anlatıyor.