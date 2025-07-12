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Kiev’in gecesi ve gündüzü farklı

Güncelleme Tarihi:

#Kiev#Ukrayna#Hava Saldırıları
Kiev’in gecesi ve gündüzü farklı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

UKRAYNA’da üç yılı aşkın süredir devam eden savaş insanları da derinden etkiliyor. Rus hava saldırılarının hedefi olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hayat gece ve gündüz iki farklı düzlemde yaşanıyor.

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Gündüzleri kalabalık sokaklar, parklarda oynayan çocuklar ve işlerine giden insanlarla normal bir kent görüntüsüne sahip Kiev geceleri ise hava saldırılarıyla savaşı yaşıyor. Yıl başından bu yana 800’den fazla noktanın vurulduğu Kiev’de bunların 600’den fazlasını konutlar oluşturuyor. Associated Press’e konuşan 25 yaşındaki Karyna Holf isimli Kiev sakini, kentteki gece ve gündüz arasındaki farkını, “Sabahları dolaşıyorsun, kahve içiyorsun, gülümsüyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun, sohbet ediyorsun, hobilerinle ilgileniyorsun, rahatlıyorsun ama gece olduğunda, bir dronun ya da bir füzenin sesini duyduğunda her seferinde ölüme hazırlanıyorsun” sözleriyle anlatıyor.

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#Kiev#Ukrayna#Hava Saldırıları

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