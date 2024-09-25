Kiev’in füze ısrarı Batı ittifakını böldü

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Washington, Kiev’in yanı sıra Avrupa başkentlerinden gelen “Silah kısıtlamalarını kaldır” baskısı altında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu hafta Biden ile görüşmesinde bir kez daha uzun menzilli füzeleri kullanmaya izin istemeye hazırlanırken, Avrupa başkentlerinden peş peşe Kiev’in kendisini savunabilmesi için silah kısıtlamasının kalkması gerektiği yönünde açıklamalar geliyor.

ABD: MOSKOVA HESABA KATILMALI

Kiev’in talebi, ABD tarafından sağlanan Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve diğer uzun menzilli mühimmatların Rusya’nın iç bölgelerinde stratejik hava üsleri gibi hedeflere ulaşmak için kullanılmasına izin verilmesi.

Avrupa’da birkaç ülke bu konuda Kiev’i destekliyor. Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, Rusya’ya karşılık verebilmek için silah kısıtlamasının kaldırılması çağrısı yaptı. Görevde son günlerini geçiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de silah kısıtlamalarını kaldırmanın “yapılacak doğru şey” olduğunu söyledi. Washington ise böyle bir durumda Moskova’nın verebileceği tepkinin de hesaba katılması gerektiğini vurguluyor ve Rusya topraklarını saldırıları derinleştirmenin sahada yalnızca sınırlı bir etki yaratacağını savunuyor.