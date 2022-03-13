Kiev'in altı köstebek yuvası

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Kiev merkezi, özellikle de Başkanlık Sarayı’nın çevresinde hendekler açıldı, siperler kazıldı. Başkentin hemen her sokağında onlarca asker ve milis gücü, sokak çatışmasına hazırlanmış. Güçlerin hepsinde de taşınabilir hafif hava-kara savunma sistemleri (MANPADS) bulunuyor. Bunların arasında Javelin gibi tanksavar, Stinger gibi alçak irtifa hava savunma füzeleri göze çarpıyor. Ağırlıklı olarak ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Polonya’nın gönderdiği bu silahlara ek olarak Ukrayna ordusunun da elinde değişik tür MANPADS’ler mevcut.

‘RUSLARI ZORA SOKAR’

Omuzdan fırlatılan bu füze sistemlerinin, Rusya’nın meskûn mahal muharebe için helikopterlerle Kiev’e özel harekât birliklerini indirme planlarını ciddi şekilde zora sokabileceği ifade ediliyor. Aynı tehdidin Rusya’nın karadaki zırhlı birlikleri için de geçerli olduğu bildirildi. Özellikle ABD yapımı olan ve tam korumalı bir tankı bile parçalara ayırabilme özelliğine sahip Javelin’lerin Rus zırhlı birlikleri için ciddi tehdit oluşturabileceği belirtiliyor. Bir personel tarafından taşınıp fırlatılabilen Javelin füzeleri, bütün zırhlı kara araçlarının yanı sıra, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara karşı kullanılıyor. Ankara’ya ulaşan bilgilerde, Kiev’i korumakta kararlılık vurgusu yapan Ukrayna güçleri ile Rusya birlikleri arasında çok kanlı sokak çatışmalarının yaşanabileceği değerlendirmesi de bulunuyor. ABD’nin geçmişte Afgan mücahitleri Stinger füzeleriyle donatması, bu ülkede Rusya ordusunu çok zor durumda bırakmıştı. Savunma uzmanları, Rusya’nın Afganistan’dan geri çekilmesinde o dönem Reagan yönetimi tarafından verilen Stinger’lerin rolünün unutulmaması gerektiği yorumlarını yapmıştı.

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UKRAYNA’YA 20 BİN JAVELIN VE STINGER GİTTİ

İstihbarat bilgilerine göre, Ukrayna’ya ulaşmış güdümlü MANPADS sayısının yaklaşık 20 bin civarında olduğu değerlendiriliyor. Tek personel tarafından omuzdan atılarak kullanılan MANPADS’ler özellikle kara güçlerinin hem hava hem de zırhlı birliklere karşı savunmasında önemli bir yere sahip.

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UÇAKLARA STINGER

Bu sınıf içinde yer alan ve Ukrayna’ya Batı dünyası tarafından verilen Stinger füzeleri, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı savunmada çok etkili. Omuzdan ateşlenen Stinger füzesi hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlara yönelebiliyor. Bu füzeler küçük kara araçlarına da rahatlıkla monte edilebiliyor.

TANKLARA JAVELIN

Yine omuzdan atılan ve ABD’nin M47 Ejderha anti-tank füzesinin yerini alması için geliştirdiği “FGM-148 Javelin” anti-tank füzelerini de tek bir personel kullanabiliyor. Lazer güdümlü füze, personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitleniyor. Füzeleri pahalı olması nedeniyle genellikle kritik noktalarda kullanılan Javelin, güçlü patlayıcı özelliğinden dolayı tam koruma zırhlı bir tankı da parçalara ayırabiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı konuşmalarda, ABD’nin Ukrayna’ya özellikle Javelin vermesine dikkat çekmişti.

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İNSANİ KORİDOR MUAMMASI

Taraflar arasında varılan anlaşmayla, yerleşim birimlerindeki sivil halkın ateş hattından çıkartılması için yeni insani koridor anonsu yapıldı. Ukrayna hükümeti Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 4 ana koridor oluşturulduğunu ilan ederek sivil çıkışının Gostomel, Kozaroviç ve Mikuliç kasabalarından Kiev istikametine doğru gerçekleşeceğini duyurdu. Zaporijya bölgesine bağlı Pologi kasabasındaki halkın ise il merkezi Zaporijya şehrine tahliye edileceğini söyledi. Yeşil koridor uygulamasının hayata geçirilip geçirilemediği ise netlik kazanmadı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

DÜN NE OLDU?

- Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol’de, 1582 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

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- Rusya ve Ukrayna tarafı görüşmelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini duyurdu.

- Rusya Lideri Putin, Fransa lideri Macron ve Almanya Başbakanı Scholz’la görüşürken, Zelenski de İsrail Başbakanı Bennett’ten arabuluculukta rol almasını istedi. ABD Dışişleri’nden yetkililerin, Kiev’in yararlı olacağını düşündüğü diplomatik adımları atmaya hazırız açıklaması ise bir ABD-Rusya görüşmesi yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.

- ‘Avrupa’nın en büyük nükleer santralı’ konumundaki Zaporijya’nın, Rusya’nın mülkiyetine geçtiği bildirildi.

- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sevkıyatı yaptığının tespit edilmesi halinde Rus kuvvetlerinin hedefi olacağını açıkladı.

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- ABD, Avrupa’ya 130 asker daha sevk etti.