Kiev'i savunan komutanlar açıkladı: İşte başkentin en büyük avantajı...

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Kiev, Rus işgalinin yıkıcını gücünü hissediyor. Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı. Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.

Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.

EN BÜYÜK AVANTAJ ARAZİ YAPISI

Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi. Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.

Orgeneral Krişenko, "Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj" diye konuştu:

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"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekata uygun değil."





Orgeneral Andriy Krişenko

TANKLARA KARŞI BARİKAT GİBİ

Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko BBC'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.

Kiev bir sanayi şehri ve Ukrayanlı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.

Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.

Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.

Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

RUSYA GÜNLERDİR BAŞARAMADI

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Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.

Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.

Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.

Orgeneral Kniazev, "Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve batalık bir alan. Geçemiyorlar" dedi.

Askeri üste konuşmamız sürerken, ilk patlamanın olduğu yerin yakınlarında yeni bir füze daha patladı.

Patlama sesleri, savaş karargahında yankılandı. Bir subay, "Bakın bizim hava savunmamız bir füzeyi daha imha etti" dedi.

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Fakat füze havada imha edilmemişti. Füze yerde bir tramvaya isabet etti ve sürücüsü hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar da hasar gördü.

Ukrayna'nın askeri başarısı, hem dostlarını hem de düşmanlarını şaşırttı. Ukrayna lideri ve komutanları, ordunun ve binlerce gönüllünün çabalarından son derece memnun.

Ancak Rusya henüz kente tüm gücüyle saldırmış değil.



KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan çatışmalar 20 gündür devam ediyor. Askeri ve sivil kayıpların yaşandığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Bugün zor ve tehlikeli bir gün. Askeri komuta merkezi kararı dolayısıyla bugün 20.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirde özel izin olmadan hareket yasaklanacak. Sadece sığınaklara gidebilmek için dışarı çıkılacak. 17 Mart 07.00’a kadar sokağa çıkma yasağı sürecek. Bundan dolayı Kievlilerden 2 gün evde ya da sığınakta kalmaya hazırlanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



Sokağa çıkma yasağının ardından Kiev’de sıcak çatışmaların yaşanacağı tahmin ediliyor.