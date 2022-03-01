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Kiev'e kuşatma

#Ukrayna#İşgal#RUSYA
Kieve kuşatma

Sahadan gelen işaretler Rus ordusunun başkent Kiev’e büyük bir saldırı için tüm hazırlıkları tamamladığı yönünde. Kiev yakınına gelen 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu saldırıya hazır beklerken dün en şiddetli çatışmalar ikinci büyük kent Harkov’da yaşandı.

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Savaşın beşinci gününde dün taraflar ilk kez masaya otururken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den gelecek 24 saatin kritik olduğu uyarısı geldi. Sahadaki hareketlilik de Rus askerinin Belarus’ta kurulan masadan çıkacak sonuca göre büyük bir saldırıya hazırlandığı endişesine neden oluyor. Sahadan gelen işaretler Rus ordusunun başkent Kiev’e büyük bir saldırı için tüm hazırlıkları tamamladığı yönünde. Belarus sınırında kurulan müzakere masasının sonuçsuz dağılması durumunda Rus kara birliklerinin bu sabah itibarıyla kapsamlı operasyona başlayabileceği konuşuluyor.

RUSYA: SİVİLLER ÇIKSIN

Saldırıya dair ilk sinyali Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Genelar İgor Konaşenkov verdi. Dün sabah Kiev halkına seslenen Rus General, “Sivillerin Kiev’i terk etmelerini öneriyoruz. Şehir ablukamız altında ve sivillerin çıkışına izin vereceğiz. Kiev-Vasilkov karayolu sivillerin tahliyesi için ayırıldı, isteyen bu güzergâhı kullanabilir” dedi. Zelenski hükümetini, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Kieve kuşatma


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5 KM’LİK RUS KONVOYU

Büyük saldırının ikinci göstergesi ise Belarus istikametinden Kiev’e doğru ilerleyen dev Rus konvoyu. Konvoyun fotoğrafları ve konumuna dair detayları ABD’li uydu görüntüleme şirketi Maxar yayımladı. Yüzlerce askeri araçtan oluşan tam 5 kilometre uzunluğundaki konvoyun, Kiev’e sadece 35 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor. Maxar’ın paylaştığı uydu fotoğraflarında ayrıca, Ukrayna sınırına 15 kilometre mesafede tarlalar ile ormanlık alanlara yeni Rus zırhlı birliklerinin konuşlandığı da görüldü. Bu arada ABD’li istihbarat yetkilileri, Belarus ordusunun da savaşa dahil olmaya hazırlandığını iddia etti. İstihbarat kaynaklarına göre, önceki gece görece daha sessiz geçerken çatışmalar Belarus ordusunun da katılımıyla hızla tırmanabilir.

MAHKÛMLAR BIRAKILACAK

Ukrayna yönetimi ise Kiev’i savunmak için son hazırlıklarını yapıyor. Şehirde ordu, polis ve silah altına alınan sivillerden oluşan en az 100 bin kişilik bir mukavemet gücü kurulduğu ilan edildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı silah altına alınan sivil halka, Rus araçlarının zayıf noktalarını gösteren posterler dağıtmaya başladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Zelenski, “ülkesini savunmak ve suçlarını telafi etmek isteyen”, savaş tecrübesi bulunan mahkûmların serbest bırakılacağını açıkladı. Zelenski bu kararı almanın “ahlaki açıdan kolay olmadığını” da söyledi.

Kieve kuşatma


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HARKOV’A GRAD FÜZELERİ

Kiev’de tedirgin edici bekleyiş sürerken Rusya sınırına yakın Harkov şehrinde dün gün boyu çok şiddetli çatışmalar yaşandı. İlk bilgilere göre Rus ordusu, “Grad” füzeleriyle 1.5 milyon nüfuslu şehri hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini açıklarken, dün akşam ölü sayısı 11 olarak duyuruldu. Kentin bir kısmı halen Rus ordusunun, kalanı Ukrayna’nın kontrolünde.

SIĞINAKTAN ÇIKMA İZNİ

Kiev’de 40 saatlik sokağa çıkma yasağı dün sabah kalktı. Gündüz saatleriyle sınırlı olmak üzere ev ve sığınaklardan çıkma izni verildi. Metro seferleri seyrek de olsa düzenlendi, marketler yeniden açıldı. Kentin belli bölgelerinde yardım noktaları oluşturuldu. Halk tüm haftasonunu sığınaklarda geçirmiş, Rus sabotaj timlerinin kente girmeyi deneyeceği endişesiyle sokağa çıkmalarına izin verilmemişti. Dün akşam Kiev’e hava saldırısı başladı. Siren sesleri üzerine halk yeniden sığınaklara geçti.

Kieve kuşatma


BİR NÜKLEER SANTRALI DAHA ALDILAR

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Ülkenin güneyinde Kırım’dan ilerleyen Rus birlikleri Energograd bölgesindeki “Zaporojskaya” nükleer santralının kontrolünü ele geçirdi. Altı reaktör bulunan santral, Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip. Tesisin Türkiye’ye uzaklığı ise 650 km civarında. Rus ordusu daha önce de aktif halde bulunmayan Çernobil nükleer santralını ele geçirmişti.

DONANMA ÜSSÜ DE...

Güneyde de Azak Denizi’ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti Rus askerlerinin kontrolüne geçti. 100 bin nüfusa sahip olan kentte küçük bir donanma üssü bulunuyor.

EN AZ 352 ÖLÜ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, işgalin başından beri 14’ü çocuk 352 sivilin öldüğünü açıkladı. Yaralı sayısı ise 116’sı çocuk 1684 kişi olarak açıklandı. Bu arada ABD istihbaratına göre Rusya, beş günde Ukrayna’ya en az 350 füze attı.

Kieve kuşatma


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DONDURUCU SOĞUKTA YOLLARDA

Rusya’nın saldırıları beşinci gününde devam ederken binlerce Ukraynalı hayatta kalmak için komşu ülkelere kaçışı sürdürdü. Savaş mültecileri, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşya ile Polonya, Romanya, Macaristan, Moldova ve Çek Cumhuriyeti sınırlarına akın etti. Karayolu, tren ya da yürüyerek sınır bölgelerine gelenler dondurucu soğukta saatlerce geçiş için beklemek zorunda kalıyor. 

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#Ukrayna#İşgal#RUSYA

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