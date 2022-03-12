Kiev'e ilerleyen Rus birliklerine şok baskın! Tanklardan inip kaçıştılar

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Savaşın 17. gününde Ukrayna’nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev’e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor.



ÖLÜM KONVOYU YENİDEN YOLDA



Rusya'nın başkenti işgal için donattığı 65 km uzunluğundaki konvoyu yaklaşık bir haftadır yaşanan teknik sıkıntılar nedeni ile Kiev yakınlarında mahsur kalmıştı. Dün yayınlanan uydu görüntüleri, Rus birliklerinin yakıt sorunları ve teknik arızaların üstünden gelip yeniden yola çıktığını ortaya koydu.

RUS BİRLİKLERİNE ŞOK BASKINLAR



Kiev’in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu.



Rus tankları Ukrayna birlikleri tarafından böyle yok edildi

Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun uydudan görüntüsü





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Kiev’in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi.Neye uğradığını şaşıran Rus askerleri tanklardan çıkarak kaçışmaya başladı. Konvoyda bulunan bir tank ise panik yapıp kontrolden çıkarak boş bir araziye daldı. Diğer tanklar ise Ukrayna askerlerinin hedefi olmamak için park haline geçti. Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.

Putin'in talimatı ile Kiev'i ele geçirmek için yola çıkan birlikler hem Ukraynalıların şaşırtan direnişi hem de bir dizi teknik sorunla baş etmek zorunda kaldı. Uzun süre yolda kalan konvoy bir süredir ormanlık alanlarda bekleme halindeydi. Ölüm konvoyu olarak bilinen konvoyun ilerlemesinde olumsuz hava şartları da etkili oldu. Geçen hafta uzmanlar -20 dereceyi bulan soğuklardan tanklar içinde beklemek zorunda kalan Rus askerlerinin soğuktan donarak ölebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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UKRAYNA HAZIRLIK YAPIYOR

15 bin askerin olduğu tahmin edilen konvoy şimdi yeniden yola çıktı. Ukrayna hükümeti Rusya'nın başkente saldıracağı konusunda bir kaç gündür uyarıda bulunuyor. Kent olası Rus işgaline hazırlanırken bölge halkı ve askerler farklı noktalara barikat kurarak çukur kazıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazırlıkların devam ettiğini ve başkentin “bir kaleye döndüğünü” söylemişti.