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Kiev'e füze saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Kiev
Kieve füze saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 12:12

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, füzeli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca 3 aracın yandığı, 10 araçta ve bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Kiev'de Rusların balistik saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği çok gürültülü bir gece yaşandı. Putin'in barış değil, savaş istediğinin bir kanıtı daha. Putin güç kullanılarak azami ekonomik ve askeri baskıyla adil bir barışı kabul etmeye zorlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Kiev

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