Kiev’e füze menzili sınırlaması kalktı mı

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Merz, “Dünkü (önceki gün) Ukrayna’ya uzun menzilli silahları kullanma izni açıklamam medya tarafından hatalı yansıtılmış. Ukrayna’ya verilen uzun menzilli silahları Rusya’ya karşı kullanması izni dün verilmedi. Birkaç aydan beri yürürlükte. Ben dünkü açıklamamda Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerini Ukrayna sınırları içine girmeden, Rusya topraklarında vurma iznine sahip olduklarını vurgulamak istemiştim. Sadece kendi topraklarınızdaki saldırılara karşı savunma yaparsanız başarılı olamazsınız” ifadelerini kullandı. Almanya, karşı saldırılara hedef olabileceği gerekçesiyle Rusya’nın içlerine doğru saldırılara olur vermiyordu. Merz’in açıklamalarının ardından Almanya’nın vermeyi reddettiği uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna’ya verebileceği yorumu yapıldı. Çarşamba günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Berlin’e gidiyor.