Kiev'e bomba yağdı: Rusya'nın 'Shahed' ve 'Kinzhal'ları sahnede

Kiev Acil Servisi'nin verdiği bilgiye göre, şehir genelinde çıkan yangınlar bir oto tamir atölyesi ile konut binalarını etkiledi. Alevlerin yayılması nedeniyle bir bakım evinde kalan yaşlı sakinler tahliye edilmek zorunda kaldı. Bölge sakinleri, cumartesi günü boyunca aralıklarla duyulan hava saldırısı sirenleriyle tedirginlik yaşadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın öncelikli hedefinin başkentin enerji ve sivil altyapısı olduğunu ifade etti. Zelenski, Kiev'in bazı semtlerinde elektrik ve doğal gazın kesildiğini belirtti. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

2025'TE EN UZUN SÜRELİ SALDIRI

Kanada'nın Halifax kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenski, Rusya'nın 2025'te Kiev'e yönelik en uzun süreli hava saldırısını düzenlediği bilgisini verdi. Ukrayna lideri, bu saldırıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini gösterdiğini savundu ve Rusya'nın saldırılarına karşı koymak için daha fazla füzeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz barış istiyoruz. Putin ise bir savaş adamı. Avrupalıların desteği bugün bizim için önemli. Yeterli ek hava savunma sistemimiz yok" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ KANADA'DAN DESTEK

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da yapacağı görüşme öncesi Kanadalı yetkililerle temaslarda bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney, Zelenski ile görüşmesinin ardından Ukrayna'ya 2.5 milyar Kanada doları tutarında ek ekonomik yardım yapılacağını duyurdu. Kanadalı bir hükümet kaynağı, bu yardım paketinin Uluslararası Para Fonu'nun Ukrayna'ya ek kredi açmasını sağlayacağını bildirdi.

KİEV'DE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kiev, cumartesi günü 2025'in en uzun süreli ve yoğun hava saldırısına maruz kaldı. Rusya'nın 10 saat süren füze ve İHA saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, sosyal medya paylaşımında, dondurucu soğuklar yaşanan Kiev'de konutların yüzde 40'ından fazlasında saldırılar nedeniyle ısıtma sistemlerinin çalışmadığını kaydetti.

Saldırı nedeniyle çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Cumartesi gecesi boyunca siren seslerinin susmadığı Kiev'de, halk geceyi metro istasyonları ve sığınaklarda geçirdi.

POLONYA, SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Polonya, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı ve iki havaalanını geçici süreyle trafiğe kapattı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca toplam 519 insansız hava aracı ve 40 füze fırlattığını duyurdu.

Zelenski, Rusya'nın saldırıda Kinzhal balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed dronları kullandığını bildirdi. Başkent Kiev'de enerji altyapısı ile sivil altyapının ağır hasar aldığı kaydedildi.

ABD GÖRÜŞMELERDEN UMUTLU

ABD'li yetkililer, Zelenski ile Trump arasında pazar günü yapılacak görüşmenin verimli geçeceği konusunda umutlu olduklarını belirtti. Yetkililer, görüşmenin özel bir amacından bahsetmezken, Zelenski daha önce Axios'a verdiği demeçte savaşı sona erdirecek bir çerçeve oluşturmak istediğini ifade etmişti.

CNN International'ın haberine göre, Avrupalı yetkililer, Ukraynalıların aylardır Zelenski ile Trump arasında bir görüşme ayarlanması için çaba harcadığını söyledi. ABD ve Ukrayna arasındaki mevcut dinamikleri "verimli" diye niteleyen yetkililer, olumlu bir görüşme bekliyor.

Öte yandan Avrupa, Trump ile yapılacak herhangi bir görüşmenin sonucunun tahmin edilemez olduğunu da kabul ediyor. Bir NATO yetkilisi, "Trump ile ilgili düşük riskli bir senaryo yok" yorumunu yaptı.

Zelenski, pazar günü yapılacak toplantıya hazırlık amacıyla cuma günü NATO, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka ve Estonya liderleriyle görüştüğünü ve pozisyonlarını koordine ettiğini açıkladı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ SON DURUM

Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmede, Ukrayna'nın herhangi bir barış anlaşmasında "yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri alacağına dair işaret arayacağını" dile getirdi. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna ile ABD tarafından hazırlanan barış planına katılmaması halinde Moskova'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini öne sürdü.

Rusya barış görüşmelerinde yapıcı bir tutum sergilemezse, mevcut baskının yeterli olmayacağını belirten Zelenski, konuyu Trump ile görüşmek istediğini açıkladı. Zelenski, son barış teklifine Kremlin'den resmi bir yanıt gelmediğini, Kiev'in yalnızca Washington ile müzakere yürüttüğünü ve Washington'ın da Moskova ile iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Politico'ya röportaj veren Trump, Zelenski ile görüşmesinin iyi geçmesini beklediğini ifade etti. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın, ABD'den onay almadıkça hiçbir şeyi olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, Putin ile de yakında görüşmeyi umduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'da savaşı bitirmek için devam eden diplomatik girişimlerde ilerleme kaydedildiği bilgisini paylaşarak, "Eğer Kiev meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, Rusya operasyonun tüm hedeflerini askeri yollarla gerçekleştirecektir" dedi.

Putin, Ukrayna'yı barış görüşmelerinde "samimi" davranmamakla suçluyor. Rusya, Ukrayna'nın barış planında değişiklikler talep etmesini "savaşın bitmesini engellemek" diye nitelemişti. Ukrayna, Rusya'nın taleplerini "aşırı" ve "gerçek dışı" olduğu gerekçesiyle kabule etmemişti. Trump ve Zelenski'nin Florida'da gerçekleştireceği görüşme sonrası, Trump'ın Putin ile bir zirve düzenleyebileceği belirtildi.