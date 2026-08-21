Kiev’e 9 saat boyunca füze yağdı

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RUSYA tarafından Ukrayna’ya yönelik sürdürülen savaşta önceki gece başkent Kiev, savaşın başından bu yane en büyük saldırılardan birine maruz kaldı. Rus ordusunun ateşlediği 48 füze ve yaklaşık 170 insansız hava aracı gece boyunca başkenti hedef aldı. Hava saldırısı alarmı zamanında verilmesine rağmen saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

BALİSTİKLER HEDEFİ BULDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus tarafının birkaç hafta süren hazırlığın ardından Kiev’i balistik füzelerle vurduğunu açıkladı. Bakanlık, “Dün gece dört koldan Kiev’e saldırı düzenlendi. Ruslar ‘Oniks’, ‘Tsirkon’, ‘İskender-M’ ve karadan karaya hedefleri vurmak için modifiye edilen S-400 füzeleri kullandı. Ayrıca ‘X-101’, ‘İskender-K’, ‘X-59’ ve ‘Kalibar’ seyir füzeleri kullandılar. İnsansız hava araçlarının sayısı ise 170 civarında” ifadelerini kullandı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin 31 seyir füzesiyle 145 insansız hava aracını etkisiz hale getirmeyi başardığı, ancak balistik füzelerin büyük bölümünün önlenemediği belirtildi. Bakanlık, balistik füzelerin 28 noktayı vurduğunu ve yıkımın büyük bölümünün bu füzeler nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun açıklamasına göre en büyük yıkım başkentteki Svetoşkino ile Solomenski semtlerinde meydana geldi. Sanayi bölgesinin yanı sıra sivillerin yaşadığı 4 çok katlı bina da füzelerden nasibini aldı. Rus tarafı ise saldırıda Kiev ve çevresindeki “Flamingo” seyir füzesi üretim tesislerini hedef aldıklarını savundu.

‘BATI BU SAVAŞTAN BIKTI’

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Rus tarafının yine sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek, “Düşman yine günlerce hazırlık yaparak üzerimize balistik füzeler attı. Rusların savaşı tırmandırma yolunu seçtiği ortada. Bizim elimizde bu balistik füzeleri vuracak karşı silahlarımız olmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek. Dünyadan tepki bekliyoruz” dedi.

Bu arada Rusya yönetiminden “Batı bu savaştan artık bezdi” açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’yı destekleyen Batılı devletlerin bu işten bezginlik duymaya başladıklarını savundu. Peskov, “Batı’nın Ukrayna’yı desteklemekten yorulduğunu gözlüyoruz ama geri adım atamayan Batılı ülkelerdeki birtakım yöneticiler lafta Kiev rejiminin arkasında durmaya devam ediyor. Yasal yönetimin bulunmadığı Ukrayna içinde ise birileri bulanık suda balık tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Peskov’un bu sözleriyle eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fyodorov ile Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki atışmalara işaret ettiği belirtildi.