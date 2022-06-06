Kiev’e 40 gün sonra füze

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Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat tarihinden bu yana ilan edilmemiş bir savaş yürüten Rusya, 40 gün aradan sonra başkent Kiev’i tekrar füzelerle vurdu. Rus tarafı, Kiev’deki hedefin Doğu Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gönderilen T-72 tankları olduğunu bildirdi. Bu arada Rusya lideri Putin, Batı’nın Kiev yönetimine uzun menzilli silahlar yollamaya devam etmesi durumunda şu ana kadar vurmadıkları hedefleri de imha etmeyi düşündüklerini açıkladı.



CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ



Ukrayna başkenti Kiev dün sabah yeniden şiddetli patlama sesleriyle uyandı. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede yer alan Darnitski semtine Rus füzeleri yağdı. Sayıları 6 olduğu tahmin edilen “Kalibar” seyir füzeleri buradaki demiryolu istasyonuna isabet etti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, füze saldırısının sabah erken saatlerde yapılması nedeniyle şans eseri can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

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40 gün aradan sonra Kiev’e düzenlenen füze saldırısıyla ilgili Moskova’dan da açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, atılan seyir füzeleriyle Avrupa ülkelerinden toplanarak Ukrayna’ya gönderilen yeni parti Sovyet yapımı T-72 tankları olduğunu duyurdu. Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik düzenlediği füze saldırısında hedeflenen tankların imha edilip edilmediği belirtilmedi. Rusların başkent Kiev’e yönelik son füze saldırısı 29 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Başkent merkezindeki bir binaya isabet eden Rus füzesi gazeteci Vera Giriç’in hayatını kaybetmesine yol açmıştı.



PUTİN: YANIT VERİRİZ



Bu arada Rusya’dan Batı’ya en üst düzeyde yeni bir uyarı mesajı geldi. Geçen cumartesi akşamı Rus devlet televizyonuna çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batılı ülkeler Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar göndermeye devam eder ve bu silahlar Rusya topraklarını vurmak için kullanılırsa, biz de anında gereken yanıtı veririz. Özellikle Amerikan yapımı HIMARS füze sistemleri devreye girdiği an şu ana kadar vurmadığımız hedeflere yöneleceğimiz bilinmeli” dedi. Putin’den birkaç gün önce uzun menzilli silahlarla ilgili açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yeni hedeflerin Ukrayna dışında olabileceği ipuçlarını vermişti. Bu açıklama ile Rusya’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatında kilit rol oynayan Polonya’yı kastettiği tahmin ediliyor.