Kiev’den Ankara’ya: Putin’le Türkiye’de görüşelim

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

UKRAYNA, tıkanmış barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için Türkiye’den potansiyel bir görüşmeye ev sahipliği yapmasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapması için Türkiye’ye resmi talepte bulunduklarını açıkladı. Kiev’de gazetecilere konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, olası görüşme için güvenlik ve siyasi kaygılar gerekçesiyle Rusya ve Belarus hariç her lokasyonu değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Sibiha, “Türkiye’ye özellikle sorduk ama Rusya ve Belarus hariç başka bir ülke böyle bir görüşmeyi organize ederse oraya da gidebiliriz” diyerek açık kapı bıraktı.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel istifalar neredeÖzgür Özel istifalar neredeHaberi görüntüle

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Sibiha, geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna haber ajansı Ukrinform’a yaptığı açıklamada, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye temaslarını değerlendirmişti. Türkiye’nin bölgesel gücünün altını çizen Sibiha, “Bu görüşmeye hazırız. Sürecin önündeki en büyük engel Moskova’nın tutumu. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye’nin rolünü umuyoruz” demişti. Daha önceden de barış görüşmeleri için Türkiye birçok kez adres gösterilmişti.

Gözden KaçmasınABDden vatandaşlarına çağrı: İranı terk edin... ABD basını: Trump Tahrana süre verdiABD'den vatandaşlarına çağrı: İran'ı terk edin... ABD basını: Trump Tahran'a süre verdiHaberi görüntüle

HİÇ YÜZ YÜZE GELMEDİLER

Putin ve Zelenski, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana hiç yüz yüze gelmedi ancak savaşta iki ülkenin diplomatları birçok kez müzakere masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da iki ülke heyetleri Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya gelmişti.

 

