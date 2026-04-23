Kiev’den Ankara’ya: Putin’le Türkiye’de görüşelim

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapması için Türkiye’ye resmi talepte bulunduklarını açıkladı. Kiev’de gazetecilere konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, olası görüşme için güvenlik ve siyasi kaygılar gerekçesiyle Rusya ve Belarus hariç her lokasyonu değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Sibiha, “Türkiye’ye özellikle sorduk ama Rusya ve Belarus hariç başka bir ülke böyle bir görüşmeyi organize ederse oraya da gidebiliriz” diyerek açık kapı bıraktı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Sibiha, geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna haber ajansı Ukrinform’a yaptığı açıklamada, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye temaslarını değerlendirmişti. Türkiye’nin bölgesel gücünün altını çizen Sibiha, “Bu görüşmeye hazırız. Sürecin önündeki en büyük engel Moskova’nın tutumu. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye’nin rolünü umuyoruz” demişti. Daha önceden de barış görüşmeleri için Türkiye birçok kez adres gösterilmişti.

HİÇ YÜZ YÜZE GELMEDİLER

Putin ve Zelenski, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana hiç yüz yüze gelmedi ancak savaşta iki ülkenin diplomatları birçok kez müzakere masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da iki ülke heyetleri Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya gelmişti.