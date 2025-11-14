×
Kiev’de yolsuzluk depremi… İki bakan istifa etmek zorunda kaldı

#Ukrayna#Yolsuzluk#Enerji Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:00

RUS işgalinin devam ettiği Ukrayna’da bir yandan cephe hattında artan sorunlar çözülmeye çalışılırken diğer yandan yolsuzluk skandallarıyla uğraşılıyor.

Ülkenin daha önce enerji bakanlığı yapan Adalet Bakanı Herman Haluşçenko ile mevcut Enerji Bakanı Svitlana Grınçuk’un Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin talebi üzerine istifalarını sunduğu aktarıldı. Karar, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom üzerinden yürütüldüğü iddia edilen geniş çaplı bir yolsuzluk ağıyla ilgili soruşturmanın ardından geldi. ‘Midas’ adı verilen soruşturmada ‘kod adları’ ve şifreli dil kullanıldığı, Energeatom ile sorunsuz iş yapabilmek için taşeronlardan yüzde 10 ile 15 komisyon ya da rüşvet istendiğine dair iddialar gündeme geldi.

ZELENSKİ’NİN ESKİ ORTAĞI KAÇTI

Başbakan Yuliya Sviridenko ayrıca hükümetin Zelenski’ye yakınlığıyla bilinen iş insanları Timur Mindiç ve Aleksandr Tsukerman’a yaptırım kararı aldığını da bildirdi. Ukrayna medyası, soruşturmanın merkezinde yer alan iş insanı Timur Mindiç’in ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Mindiç’in geçmişte Zelenski’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Kvartal 95’ adlı prodüksiyon şirketiyle iş ilişkileri bulunuyordu. Ancak savaştan beri ikilinin yolları ayrılmış.

 

