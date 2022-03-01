Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kiev'de Türk vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı... Korkudan küvette yatıp kalkıyor

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti. CNN TÜRK’te konuşan Türk vatandaşı Celal İskenderzade ise Kiev'de kaldığı dairenin banyosunda korunduğunu söylerken, 'Bir çocuğun bombardıman altında kalması çok kötü bir duygu. Şu an gıda sıkıntısı var. Marketlerde ekmek yok, süt yok diğer kişisel şeyler yok.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi.

Ukrayna ordusu ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Kievde Türk vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı... Korkudan küvette yatıp kalkıyor

CNN TÜRK’te konuşan Türk vatandaşı Celal İskenderzade Kiev’de kaldığı evde banyoda korunduğunu anlattı. İskenderzade şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

Kiev’de yaşıyorum. Yorgan döşek ile bombardımana karşı banyoda kalıyorum. Cumhurbaşkanlığı tarafında yaşıyordum ancak saldırılar dolayısı ile karşı yakaya geçtim, burası biraz daha güvenli. Evimde evcil hayvanım vardı maalesef alamadım.

Sokağa çıkma yasağı vardı bugün bitti. Şehirler arası köprüler Ukraynalı askerler kontrolünde. Metrolar çalışmıyor. Aileler ellerinde bavullarla duruyor. Bir çocuğun bombardıman altında kalması çok kötü bir duygu. Şu an gıda sıkıntısı var. Marketlerde ekmek yok, süt yok diğer kişisel şeyler yok. Cumartesi günü ne varsa aynıları var.

Kievde Türk vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı... Korkudan küvette yatıp kalkıyor

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Rusya savaşında son durum: Rusyadan nükleer silah açıklamasıUkrayna Rusya savaşında son durum: Rusya'dan nükleer silah açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah