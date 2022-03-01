Kiev'de Türk vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı... Korkudan küvette yatıp kalkıyor

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi.



Ukrayna ordusu ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.



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CNN TÜRK’te konuşan Türk vatandaşı Celal İskenderzade Kiev’de kaldığı evde banyoda korunduğunu anlattı. İskenderzade şu ifadeleri kullandı:

Kiev’de yaşıyorum. Yorgan döşek ile bombardımana karşı banyoda kalıyorum. Cumhurbaşkanlığı tarafında yaşıyordum ancak saldırılar dolayısı ile karşı yakaya geçtim, burası biraz daha güvenli. Evimde evcil hayvanım vardı maalesef alamadım.

Sokağa çıkma yasağı vardı bugün bitti. Şehirler arası köprüler Ukraynalı askerler kontrolünde. Metrolar çalışmıyor. Aileler ellerinde bavullarla duruyor. Bir çocuğun bombardıman altında kalması çok kötü bir duygu. Şu an gıda sıkıntısı var. Marketlerde ekmek yok, süt yok diğer kişisel şeyler yok. Cumartesi günü ne varsa aynıları var.

