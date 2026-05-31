Kiev’de teyakkuz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın “karar alma merkezleri ve askeri tesislerin her gün vurulacağı” tehdidinin sonrasında Ukrayna’ya karşı geniş çaplı yeni bir saldırı başlatmaya hazırlanıyor olabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna halkına video mesajla seslenen Zelenski, “İstihbaratın elde ettiği son verilere göre Rus tarafı tıpkı 24 Mayıs’ta yaptığı gibi ülkemize yönelik yeni ve şiddetli hava saldırısı hazırlığı içinde” diye konuştu. Ukraynalılara seslenen Zelenski, “Sizden ricam hava saldırısı alarmı verildiğinde bunu önemseyerek hemen sığınaklara gitmeniz. Düşman her seferinde daha güçlü ve yıkıcı silahlar kullandığı için hayatta kalmanın yolu sığınaklarda saklanmaktan geçiyor” dedi.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini de anımsatan Zelenski, dronlara karşı sistemin hazırlıklı olduğunu ancak Rusya’nın atacağı hipersonik füzelerini avlayacak Patriot mühimmatının kısıtlı olduğunu anımsattı. Moskova yönetimi geçen hafta düzenlediği saldırıda Kiev’i nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Oreşnik füzeleriyle vurmuş, saldırılarda 2 kişi ölmüş, 56 kişi de yaralanmıştı.

UKRAYNA DA DURMUYOR

Rusya’dan yeni büyük hava saldırısı bekleyen Ukrayna aynı zamanda Moskova’yı kışkırtan hamleler yapmaya da devam etti. Uzun menzilli Ukrayna dronları önceki gece Rusya’daki stratejik “Taganrog” hava üssüne saldırarak burada konuşlanan iki adet TU-142 uçağını vurdu. Sovyetler zamanında denizaltı avcısı olarak kullanılan bu uçak günümüzde donatıldığı donanımla elektronik harp aracı olarak hizmet veriyor. Ukrayna tarafı ayrıca aynı bölgede İskender füze rampasının imha edildiğini de ilan etti. İşgal altındaki Kırım’da Feodosya şehri limanında petrol dolum terminali vuruldu. Ayrıca Krasnodar bölgesi Armavir şehrinde bulunan petrol depoları da hedef alındı.





