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RUSYA’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları, savaşın dördüncü kışına girilirken Kiev’de günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri aksatıyor. Elektrik ve su kesintileri konutları, okulları ve işletmeleri ciddi biçimde etkiliyor. Kent sakinleri kışı geçirebilmek için hazırlık yapsa da artan güvenlik endişeleri ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda aile başkentten ayrılmayı değerlendiriyor.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Rusya, özellikle son bir yıldır Ukrayna başkentinin elektrik santralları ve diğer kritik altyapı tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Saldırılar elektrik, su ve ısınma hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açıyor. Milyonlarca aboneyi etkileyen uzun süreli elektrik kesintileri ve güç kaybı nedeniyle su pompalarının çalışmaması sonucu saatler süren su kesintileri artık Kiev’de günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova’nın elektrik şebekesi ve köprülere yönelik saldırılarla ülkeyi Dinyeper Nehri boyunca bölmeye ve Ukrayna halkını yıldırmaya çalıştığı görüşünde.

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NE SU VAR NE ELEKTRİK

Kesintiler nedeniyle bazı Kiev sakinleri günde yalnızca dört saat elektrik kullanabildiklerini bildiriyor. Uzun elektrik kesintilerinde Wi-Fi bağlantısı kopuyor, taşınabilir şarj cihazlarının enerjisi tükendiğinde Kievliler cihazlarını yeniden şarj etmek için en yakın alışveriş merkezine gitmek zorunda kalıyor. Kent sakinleri gün boyu süren su kesintilerinde dişlerini fırçalamak, bulaşıkları yıkamak ve tuvaletleri temizlemek için evlerine su taşımak zorunda kalıyor. Hava saldırısı alarmları ve elektrik kesintileri okullarda eğitimin düzenli sürdürülmesini güçleştiriyor. Restoranlar ve diğer işletmeler jeneratör ve yedek su sistemlerine yönelirken artan enerji maliyetleri, azalan müşteri talebi ve teslimat sorunları ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Bazı işletmeler zarar ediyor ve şubelerini kapatmayı değerlendiriyor.

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AİLELER ENDİŞELİ

Kentte kalanlar bozulmayan gıda, gaz ve kamp ocakları stoklayarak kışa hazırlanıyor. Su tesisatının donması veya hasar görmesi de konutların kullanılamaz hale gelmesi yönünde endişeyi artırıyor. Ancak kesintilerin uzaması ve çocukların güvenliğine ilişkin kaygılar bazı aileleri ayrılmaya yöneltiyor. Kiev’den ayrılanların bir bölümü ülkenin batısındaki Lviv’e taşınırken bazıları kırsal bölgelere veya yurt dışına gidiyor. Şehirde kalmayı tercih edenler ise elektrik ve su hizmetlerinde yaşanabilecek daha uzun süreli kesintilere karşı hazırlıklarını artırıyor.

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Ukraynalılar yoğun Rus saldırıları nedeniyle metro istasyonlarına sığınıyor.

MOSKOVA’DAN YANIT BEKLENİYOR ALTYAPI VE KARADENİZ’DE ATEŞKES TEKLİFİ

UKRAYNA yönetimi, Türkiye, Hindistan ve Mısır aracılığıyla Rusya’ya enerji altyapısı ve Karadeniz’de ateşkes önerisi iletti. Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Moskova’nın Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurması halinde Kiev’in de Rus petrol tesislerini hedef almaktan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, “Ukrayna’dan Dünyaya Gıda” konferansında yaptığı açıklamada, Rusya ile enerji altyapısı ve Karadeniz’i kapsayan bir ateşkes üzerinde uzlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye, Hindistan ve Mısır’ın arabuluculuk girişimlerine teşekkür eden Sibiga, üç ülke aracılığıyla Moskova’ya iletilen öneriye henüz yanıt verilmediğini söyledi. Rusya ise Kiev’in gündeme getirdiği gibi enerji altyapısı veya Karadeniz’le sınırlı kısmi ateşkes düzenlemeleri yerine, Ukrayna ihtilafına yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasını ve yeni Avrupa güvenlik mimarisini de kapsayan geniş çaplı bir barış anlaşmasını savunuyor.

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KİEV VE AVRUPA’DAN KUSHNER’E TEPKİ VAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamaları Kiev yönetimi ve Avrupa’da tepki çekti. Kushner katıldığı bir programda, Rusya lideri Vladimir Putin’i “siyasetin büyükustası” olarak nitelendirirken savaşın Avrupa’nın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı finanse edip silahlandırdığı bir vekalet savaşına dönüştüğünü söyledi, Putin’in nükleer silah kullanmayarak itidal gösterdiğini savundu. Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko, Kushner ve ABD’nin diğer temsilcisi Steve Witkoff’un müzakerelerden çıkarılması gerektiğini savundu. Alman milletvekili Roderich Kiesewetter, Washington’ı Rusya lehine hareket etmekle suçladı. Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise Kushner’in vekalet savaşı tanımlamasını “saf Kremlin propagandası” olarak nitelendirerek tarafsız arabulucu olarak kabul edilmesinin zorlaştığını söyledi.