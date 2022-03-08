Kiev’de milli marşlı bekleyiş

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Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan hemen sonra geldiğimiz Kiev’de, önceleri şehir merkezinde çok az barikat olduğunu ve Ukrayna askerlerinin şehrin sadece kritik noktalarında nöbet tuttuğunu görmüştük. Ancak savaşın şiddetinin artmasıyla durum da değişti.

Savaşın ilk günlerinde Kiev’de en çok duyduğumuz ses şehre bomba düşeceğini önceden belirten siren sesleriydi. Ancak Kiev’in dış mahallelerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığı son iki günde duyduğumuz bir başka ses de Ukrayna milli marşı. Kiev’in sembolü olan ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Bağımsızlık Meydanı ve çevresindeki sokaklarda merkezi sisteme bağlı hoparlörden günde birkaç kez Ukrayna milli marşı çalınıyor. Amaç, sokak çatışmaları beklenen Kiev’deki asker, silahlı militan ve sivillere moral vermek.





HER YER SİPER

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Irpin kasabası düşerse Rus güçlerinin Kiev’e girişini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından şehrin hemen hemen her noktasına barikatlar kurulmuş durumda. Kum torbaları, lastikler, demir ve çimento bloklarının yanı sıra arabalar da kullanılmış. Bir barikatın arkasına girdiğimizde onlarca metre uzunluğunda, yaklaşık 1 metre derinliğinde siper kazıldığını fark ediyoruz. Bu barikatlarda görev alan silahlı militanlar ve askerler Rusya’nın Kiev’e ilerleyişini durdurabileceklerini söyleyerek, “Moralimiz yerinde. Burada nöbet tutuyoruz. Rus güçlerinin Kiev’i ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz” diyor.

Az ileride başka bir noktada gönüllülerin torbalara kum doldurduklarını, hazırladıkları kum torbalarını barikatlara taşıdıklarını görüyoruz.

GEÇTİĞİMİZ YOL ARTIK RUSLARDA









Gün boyunca patlama sesleri dışında uçak seslerini de net bir şekilde duyduğumuz Kiev’de açık olan tek tük petrol ofislerinin önünde uzun kuyruklar var. Batısında Dinyeper Nehri bulunan Kiev, kuzey ve kuzeybatıdan Rus güçleri tarafından kuşatıldığı için siviller sadece tren ve şehrin güneyinden bulunan karayollarından tahliye ediliyor. Örneğin savaşın ilk günlerinde Lviv’den gelirken kullandığımız M-06 karayolunun bir bölümü Rus güçlerinin kontrolüne geçmiş.

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GAZETECİLERE TAHLİYE

Kiev’e yönelik büyük saldırının yaklaştığı endişesi üzerine pek çok medya kuruluşu çalışanının şehirden ayrılarak batıda yer alan Lviv kentine geçmeye başladığı bildirildi.