Kiev’de mahkemede patlama: 1 kişi öldü

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Shevchenkivskyi Mahkemesi’nde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Suçlu olay yerinde hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre kendini havaya uçurdu" ifadelerini kullandı.

Klymenko ayrıca, mahkeme binasına düzenlenen operasyon sırasında Hızlı Operasyonel Müdahale Birimi’nin (KORD) 2 üyesinin ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, patlamanın 31 Ağustos 2015'te Verkhovna Rada yakınlarında terör saldırısı düzenlemekle suçlanan Ihor Humeniuk'un mahkeme salonundan çıkarken meydana geldiği ifade edildi.

Kiev'deki Shevchenkivskyi Bölge Mahkemesi binasında yerel saatle 17.20'de bir patlama meydana geldiği bildirilmiş, mahkeme binasındaki bir tuvalette duruşmaya götürülen bir sanık tarafından bilinmeyen bir patlayıcı madde patlatıldığı aktarılmıştı.