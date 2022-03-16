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Kiev'de kritik görüşme! Üç başbakan Zelenski ile biraraya geldi

#Kiev#Zelenski#Jansa

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Zelenski, "Ukrayna için böyle zor bir zamanda gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, desteğinizin güçlü bir ispatıdır. Biz buna çok kıymet veriyoruz" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Rus saldırısı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları, Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılardan bu yana Ukrayna’yı ziyaret eden ilk başbakanlar oldu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu ziyarete duyduğu memnuniyeti ifade eden Zelenski, "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslav Kaczynski, Çek Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa. Ukrayna için böyle zor bir zamanda gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, desteğinizin güçlü bir ispatıdır. Biz buna çok kıymet veriyoruz" dedi

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#Kiev#Zelenski#Jansa

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