Kiev'de istihbarat hesaplaşması: Ukraynalı albaya suikast düzenleyen Rus ajanları öldürüldü

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SBU'nun Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Albay İvan Voroniç'e düzenlenen suikastla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir erkek ve bir kadın şüphelinin hedef alındığı belirtildi. Operasyonda kaç Rus ajanının etkisiz hale getirildiğine ilişkin resmi bir sayı paylaşılmadı.

SBU Başkanı Vasıl Malyuk, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "yakalama girişimi sırasında şüphelilerin direnç gösterdiğini" ifade etti. Malyuk, Malyuk, Ukrayna topraklarındaki tüm düşman unsurların benzer akıbetle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

RUS AJANLARI SBU EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Kyiv Post'un haberine göre, SBU yetkilileri, Rus ajanlarına yönelik operasyonun Voroniç cinayeti soruşturması kapsamında düzenlendiğini vurguladı. SBU ekiplerinin, şüphelilerin Kiev çevresindeki bir konutta saklandığı bilgisini aldıktan sonra harekete geçtiği belirtildi.

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Yetkililer, baskın sırasında SBU personeline ateş açan şüphelilere karşılık verildiğini ve Rus ajanlarının sağ ele geçirilmeye çalışılırken öldüğünü kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği bilgisini paylaşan SBU, suikastla bağlantılı diğer şahısların izinin sürüldüğünü açıkladı.

ALBAY VORONİÇ SUİKASTI

SBU Albayı İvan Voroniç, 10 Temmuz'da Kiev'deki evinden ayrılırken silahlı saldırıya uğramıştı. Apartman önünde park halindeki aracına yürürken maskeli bir saldırganın yakın mesafeden ateş açtığı Voroniç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, katilin susturucu takılı bir silah kullandığını bildirmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın hızla olay yerinden uzaklaştığı görülmüştü. Voroniç'in hayatını kaybetmesi üzerine SBU, suikastın arkasında Rus istihbaratının olduğunu öne sürülmüştü.