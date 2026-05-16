Kiev’de iki gecelik kâbus… 3’ü çocuk 24 ölü

RUSYA, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e iki gece üst üste devam eden geniş çaplı füze ve dron saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Darnitskiy bölgesindeki dokuz katlı apartmanın vurulması sonucu 24 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında üç çocuk bulunduğu bildirildi. Ukraynalı yetkililer, saldırının savaşın başlangıcından bu yana Kiev’e yönelik en ağır bombardımanlardan biri olduğunu belirtti. Rus füzesi bir apartmanı doğrudan hedef alırken, binanın giriş bölümü tamamen çöktü. Enkaz altında kalan siviller için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 28 saatten uzun sürdü. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ekiplerin yıkılan yapıdan 3 bin metreküpten fazla enkaz kaldırdığını açıkladı. Olay yerinde yüzlerce kişiye psikolojik destek verildiği bildirildi. Kiev’de saldırının ardından yas ilan edildi.

ZELENSKİ’DEN SERT TEPKİ

Saldırının ardından olay yerine gelen Zelenski, Rusya’ya sert tepki gösterdi. Ukrayna lideri, “Böyle bir Rusya asla normalleştirilemez” ifadesini kullanarak Moskova’nın saldırılardan dolayı hesap vermesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması ve Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Ukraynalı yetkililer, apartmanı vuran füzenin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunu açıkladı. Zelenski, füzenin bu yıl üretildiğini belirterek Rusya’nın uluslararası yaptırımları delerek füze üretimi için gerekli parçaları temin etmeyi sürdürdüğünü savundu.

DONBAS İÇİN BASKI SALDIRISI

Rusya’nın saldırıları son dönemde ciddi biçimde arttı. Zelenski, çarşamba gününden bu yana Ukrayna’daki yerleşim merkezlerine 1560’tan fazla dron gönderildiğini, ülke genelinde yaklaşık 180 noktanın vurulduğunu ve 50’den fazla konut binasının hasar gördüğünü açıkladı.

Saldırılar, 9-11 Mayıs ateşkesinin hemen ardından geldi. Öte yandan analistler, Moskova’nın artan saldırılarının Zelenski yönetimini savaşı bitirmek için Donbas bölgesini Rusya’ya teslim etmesi yönünde baskı oluşturma taktiği olarak görüyor.

Saldırılar sonrası çöken apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 28 saat sürdü.