Kiev’de direnişin adı: Her şeye rağmen yaşamak

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Rusya’nın insansız hava araçları ve füzeleri Ukrayna’nın başkentini günün her saatinde hedef almaya devam ederken, üç milyonu aşkın Kievli amansız saldırılar altında hayata tutunmanın yollarını arıyor. Diğer yandan saldırı tehdidine rağmen hayat durmuyor. Wall Street Journal’a konuşan Ukraynalılara göre saldırılar yalnızca gece karanlığında değil, günün ilk ışıklarıyla birlikte gündelik yaşamın ortasına da düşüyor. Pazar yerlerinde tezgahını açan esnaf siren sesleri arasında satış yapmaya devam ederken, sabah koşucuları jammer’ların GPS sinyallerini bozmasına rağmen ezberledikleri rotalardan vazgeçmiyor.

Gündüz füzelerin ve hızlı jet motorlu İHA’ların yıktığı binalar, benzin istasyonları ve altyapı tesisleri kent sakinlerinin günlük rutinlerini zorlaştırsa da Kievliler için normal hayata tutunmak bir tür psikolojik direnişe dönüşmüş durumda. Gece olduğunda ise yüz binlerce insan aileleri ve evcil hayvanlarıyla birlikte istasyon peronlarında çadır kurarak mermer zeminler üzerinde uyumaya çalışıyor. Aylardır aralıksız süren bombardımanlara, yıkıma ve can kayıplarına rağmen Kiev halkı; sığınaklar, sirenler ve tazyikli patlama sesleri arasında hayata tutunarak ayakta kalmaya devam ediyor.

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‘NEREYE KAÇALIM’









Lukyanivka semtinde tezgâhını açan Maria Yaniuk, gece yarısı köyünden yola çıkarak getirdiği süt ürünlerini satmaya çalışırken hoparlörden yükselen hava saldırısı alarmına aldırış etmiyor: “Nereye kaçalım? Satacak ürünlerimiz var.”

ÇOCUKLAR KREŞTE









Kreşteki çocuklar, işgalde ölen Ukraynalılar için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından bodrumdaki sığınağa iniyor. Öğretmen Olena Nadvorna, “Artık hayatımız böyle” diyerek durumu özetliyor.

SABAH KOŞUSU









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Radyo programcısı Anatoliy Yatsechko, dumanların yükseldiği kentte St. Volodymyr Tepesi’ne doğru günlük koşusunu yapıyor. Jammer’lar saatindeki GPS sinyalini kesse de ezberlediği rotadan şaşmıyor: “Bu belirsizlik çağında koşmak, psikolojik olarak ayakta kalmak için tutamağımız.”

METRO YATAK ODASI OLDU

Metro istasyonları Kievlilerin yatak odasına dönüşmüş durumda. Kyrylo ve Yulia Dzihora çifti, kedileri Ami ile birlikte dördüncü gecelerini de peronda kurdukları çadırda geçiriyor. İnsanlar metrodayken gece boyu şiddetli yağmur altında başlayan ve yarım saat süren füze bombardımanında kent genelinde en az 12 büyük patlama yaşanıyor.

SIĞINAĞA İNEMEYENLER









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Geçtiğimiz yıl füzelerin hedefi olan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’nde anneler Telegram kanallarından hava tehditlerini anlık takip ediyor. Iryna Stebnivska, 4 aylık bebeğini tıbbi cihazlardan ayırmamak için sığınağa inmiyor; patlama sesi duyduğunda evladına siper olmak için pencereye sırtını dönüyor.