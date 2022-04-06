Kiev'de bekleyen Türk nakliye uçakları böyle görüntülendi

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24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce iki A400M tipi nakliye uçağı insani yardım taşımak ve Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlamak için Kiev’e gönderilmişti.



Eskişehir Havalimanı'ndan kalkan Türk uçakları Barispol Havalimanı'na indi ancak Rusların bombardımanı nedeniyle havalimanı kullanılamaz hale geldi ve hava sahası kapatıldı.

BEKLEYEN NAKLİYE UÇAKLARINI CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEDİ

O günden beri Türkiye'ye dönmek için bekleyen nakliye uçaklarını CNN Türk ekibinden Caner Emre Kınacı görüntüledi.



CNN Türk'te yer alan haberde Kiev'de bulunan Barispol Havalimanı'nda bekleyen Nakliye uçakları peş peşe görüldü.



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Ukrayna'da bekleyen nakliye uçakları ile ilgili açıklama Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye nakliye uçaklarının bölgeye insani yardım götürmek için gittiğini ve Barispol Havalimanı'nda beklediğini duyurmuştu.

Bakan Akar oradaki vatandaşların da tahliyesinin planlandığını ancak hava sahasının kapatılması sonrası uçakların geri dönemediğini belirterek Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Havalimanında bekleyen uçakların şartlar düzeldiğinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.