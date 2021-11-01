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Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı

#Koronavirüs#Ukrayna#Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirler artırıldı.

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Başkentte bugünden itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.

Ayrıca anaokulları hariç okullar yeniden uzaktan eğitime dönecek. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtmişti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede 29 Ekim'de 26 bin 870 kişide yeni vaka tespit edilmesiyle en yüksek rakam kayıtlara geçmişti.

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