Kiev ve Moskova ‘insani koridorda’ uzlaştı

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RUSYA’nın Ukrayna işgalinde sekizinci gün geride kalırken Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik müzakerelerin ikincisi dün Polonya-Belarus sınırında gerçekleştirildi.

Taraflar görüşmelerde sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturma konusunda anlaştı. Ayrıca tahliye sırasında geçici ateşkes uygulanacağı belirtildi. Ukrayna heyetinin açıklamasında diğer konuların çözümsüz kaldığı kaydedilirken, Rus heyetinin başkanlığı yapan Vladimir Medinski, görüşmelerde çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumunun ele alındığını belirterek “Rusya, çatışma ortasında kalan sivillerin insani koridoru kullanması çağrısında bulunuyor” dedi. Heyetlerin önümüzdeki hafta üçüncü kez görüşme konusunda anlaştıkları da öğrenildi.