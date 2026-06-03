Kiev ve Dnipro’ya füze yağmuru: 18 ölü 116 yaralı

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Gece yarısından hemen sonra başlayan saldırı dalgası sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Başkent Kiev ve Dnipro’nun hedef olduğu saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 18 kişi öldü en az 116 kişi de yaralandı.

Ukrayna ordusuna göre Rus ordusu saldırıda 8 adeti Tsirkon, 33 adeti İskender-M, 27’si X-101 ve 5’i Kalibar olmak üzere 73 farklı füze ve 729 kamikaze dron kullandı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin 40 füze ve 602 dronu durdurmasına rağmen hedefine ulaşan mühimmat ciddi yıkıma yol açtı. Büyük çaplı saldırının ardından Kremlin’den gelen barış açıklaması ise dikkati çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “savaşın bugün bitebileceğini” söyleyerek, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin elinde olduğunu savundu. “Bunun için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor” diyen Peskov, “2022 yılı referandumlarıyla Rusya’nın ayrılmaz parçası ilan edilen Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinden askerlerini çekmeli” ifadelerini kullandı.