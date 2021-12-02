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Kiev, Rusya’ya karşı NATO’dan destek istedi

#NATO#Ukrayna#Rusya
Kiev, Rusya’ya karşı NATO’dan destek istedi

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri müdahalesine nasıl karşılık verilebileceğini Letonya’nın başkenti Riga’da iki gün süren dışişleri bakanları toplantısında masaya yatırdı.

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NATO dışişleri bakanları, toplantının son gününde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba’yla bir araya geldiler. Kuleba, Rusya’nın olası bir askeri girişimini engellemek amacıyla “caydırıcı paket” talep etti. Kuleba’nın talebi, Moskova’ya net mesajlar verilmesini, yaptırım paketi hazırlanmasını ve Ukrayna’ya yönelik askeri desteğin artırılmasını içeriyor. Kuleba, “Çabalarımızı birleştirirsek, koordineli şekilde hareket edersek Rusya Devlet Başkanı Putin’i caydırabiliriz ve en kötü senaryoyu seçmekten vazgeçirebiliriz” diye konuştu.

ASKERİ KARŞILIK ZOR

NATO’nun kurum olarak yaptırım uygulama yetkisi yok. NATO’dan Rusya’ya gönderilen mesajlar oldukça sert ve “ağır bedel ödetme” odaklı olsa da Moskova’ya karşı atılabilecek adımlarda siyasi ve ekonomik boyut öne çıkarılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiği görüşünde. Ukrayna’ya göre en kötü senaryo askeri müdahale. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri müdahalesine NATO’nun askeri nitelikli bir karşılık verme ihtimali ise sıfıra yakın. Bunun başlıca nedenlerinden biri Ukrayna’nın üye değil ortak ülke olması. Ortak ülke statüsü, Ukrayna’nın NATO’nun bir üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını sağlayan 5. madde kapsamında yer almasına olanak vermiyor.

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#NATO#Ukrayna#Rusya

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