Kiev Rus silahlarını Batı’ya açtı

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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta devreye alınan sistem, savunma şirketleri, hükümetler ve araştırma kurumlarına Rus silah teknolojisine ilişkin istihbarat sunuyor. Platformda şu anda 115’ten fazla ele geçirilmiş Rus ekipmanı, 79 kategori altında listeleniyor. Yetkililere göre kullanıcılar, doğrulama sürecinden geçtikten sonra bileşen analizlerine, şemalara ve Ukrayna laboratuvarları ile istihbarat kurumlarının hazırladığı 225’i aşkın teknik incelemeye erişebiliyor.

İncelenen sistemler arasında Rusya’nın Kinzhal hipersonik füzesi ve T-90M tankı da yer alıyor. Platform yalnızca dijital dosya paylaşımıyla sınırlı değil; doğrulanmış ortaklar, bu donanımın fiziksel örneklerini tahribatsız inceleme, söküm ya da test amaçlı talep edebiliyor. Bu özellik, özellikle elektronik karşı tedbir geliştiren ya da sistemlerini Rus tehditlerine karşı güçlendirmek isteyen ülkeler için önem taşıyor. Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, platformu sosyal medyada duyurarak bunun “özgür dünya” için stratejik bir araç olduğunu ve savaş alanında ele geçirilen her füze, drone ve aracın teknik bilgi kaynağı olduğunu söyledi.

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Ukrayna, cephede Rus ordusundan ele geçirilen tankları ve zırhlı araçları daha önce Kiev’de sergilemişti.

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