Kiev o operasyona 15 ayda hazırlanmış: ‘Örümcek’ Rusya’ya rüşvetle girmiş

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Ukrayna istihbarat servisi SBU’nun Rusya içlerindeki askeri hava üslerine düzenlediği dron operasyonu tüm dünyada yankı uyandırırken, analistlerin “Rus havacılığının en kötü günü” olarak nitelendirdiği tarihi operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Tamamı Rus topraklarında organize edilen operasyonda dron yüklü kamyonların teftişe takılmadan hedeflerine ulaşabilmesi için Ukrayna istihbaratının Rus polisine rüşvet dağıttığı iddia edildi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin aktardığına göre ‘Örümcek Ağı’ adı verilen operasyonun hazırlığı “bir yıl, altı ay, dokuz gün” sürdü. Üç farklı saat dilimi bölgesinde eş zamanlı yürütülen operasyonun tüm hazırlıkları Rus toprakları üzerinde gerçekleşti. Saldırıdan hemen sonra Rus istihbaratının gösterdiği zaafiyet dünya basınında şaşkınlığa neden olurken, Ukrayna lideri operasyonun yönetim ofisinin Rusya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) merkezlerinden birine bitişik olduğunu açıklayarak zaafiyetin görünenden de büyük olduğunu ortaya çıkardı.

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HEDEFTE BEŞ ÜS VARDI

Ukrayna istihbaratının hedefinde Rusya’ya ait beş stratejik hava üssü bulunuyordu. Bunlar sırasıyla kutup bölgesindeki Murmansk Oblastı’nda bulunan Olenya hava üssü, Moğolistan sınırı yakınındaki Irkutsk Oblastı’nda bulunan Belaya hava üssü, Ryazan Oblastı’ndaki Dyagilevo, Ivanovo Oblastı’ndaki Ivanovo ve Rusya’nın uzak doğuda Kuzey Kore sınırındaki Amur Oblastı’nda bulunan Ukrainka hava üsleriydi. Zelenski ve çeşitli SBU kaynaklarının da ifade ettiği üzere Ukrayna, bu üslerde özellikle kendi topraklarına yönelik Rus saldırılarında kullanılan bombardıman uçaklarını hedef aldı.

BEŞ BİN RUBLE RÜŞVET

Saldırılar için Rusya’ya sokulan, operatörün kamerayla yönlendirdiği küçük ebatlı FPV tipi dronlar farklı bölgelerde saldırıya hazırlandı. Bağ evi şeklinde ahşap kulübeler inşa edildi ve her biri 300 gram kadar patlayıcı taşıyan dronlar bunların çatılarına yerleştirildi. Ahşap kulübeler daha sonra konteynerlere yüklenerek, operasyondan haberi olmayan taşımacılık firmaları ve Rus şoförleri aracılığıyla sıradan bir kargo gibi hedeflerine doğru yola çıktı. SBU ajanlarının otoyollarda polis teftişinden kurtulmak için bazı kontrol noktalarında Rus polislerine beşer bin ruble (yaklaşık 2 bin 500 TL) rüşvet verdiği öğrenildi. Üslerin dibine kadar sokulan dron yüklü kamyonlardan birinin mesafe farkından ötürü diğerlerinden bir gün önce üs yakınına geldiği ve bir gün boyunca bir benzin istasyonunda beklediği de iddia edildi.

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7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Saldırıları doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı yalnızca Olenya ve Belaya üslerinin isabet aldığını diğer bölgelerdeki saldırıların önlendiğini açıkladı, başka bir detay paylaşmadı. Ukrayna ise Ukrainka üssü haricindeki dört üssün vurulduğunu duyurdu. Ukraynalı güvenlik kaynakları üslerde bulunan Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra A-50 radar uçağı dahil olmak üzere toplam 41 Rus uçağının yerde vurulduğunu kaydetti. Ukrayna, Rusya’nın ana hava üslerindeki stratejik bombardıman uçaklarının yüzde 34’ünün vurulduğunu ve Moskova’nın uğradığı toplam zararın 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Ukrayna’nın saldırıda kullandığı FPV tipi dronların adeti ise 300 ila 600 dolar arasında değişiyor.

MORAL BOZUCU

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Analistler, Ukrayna operasyonunun Rusya’nın askeri kapasitesini ne derecede etkileyeceğine dair yorum yapmak için erken olduğu görüşünde. Rusya’nın yeni bir taarruz hazırlığında olduğu iddia edilen dönemde gelen saldırı, Rus ordusunun saldırı kabiliyetine darbe vurmuş olabilir. Uzmanlar, Rus istihbaratını gafil avlayan bu çaptaki bir operasyonun sembolik ve psikolojik önemine dikkati çekiyor.