‘Kiev nükleer peşinde’ polemiği

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Alman Bild gazetesinin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin son ABD ziyareti sırasında sarf ettiği “Batı, Ukrayna’ya NATO üyeliği yoluyla güvenlik sağlamazsa kendi nükleer silahımızı geliştirmekten başka çaremiz kalmaz” sözlerini “Ukrayna nükleer silah üretme peşinde” diye vermesi polemiğin fitilini ateşledi. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Zelenski “nükleer silah peşinde olmadıklarını” açıkladı. Zelenski’nin nükleer açıklamalarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya bunun olmasına izin vermeyecektir” dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Kiev’in “atom bombası imalatı için teknolojisi yetersiz olsa da kirli bomba üretebileceğini” söyledi. Medvedev, “Rus topraklarına radyasyon saçan füze atabilirler” uyarısında bulundu.