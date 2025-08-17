Kiev ne olduğunu anlamaya çalışıyor… Zelenski Washington yolcusu

Haberin Devamı

İddialara göre ateşkes fikrinden vazgeçerek Rusya’nın toprak talepleri kapsamında bir barış planına yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump, zirve sonrası Avrupalı liderler ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile konferans görüşmesi yaptı.

‘İSTESEK ALIRIZ DEDİ’

Amerikan Axios’a konuşan yetkililer, görüşmenin “kolay olmadığını” ifade ederken, Kiev ve Avrupa’ya “ateşkes yerine hızlı bir barış anlaşmasının daha iyi olduğunu” söyleyen Trump’ı cephedeki durum ikna etmiş olabilir. Trump görüşmede, Putin’in kendisine, “İstersek savaşın sürdüğü tüm bölgeleri ele geçirebiliriz” dediğini söyledi, Zelenski buna “Putin sahayı yanlış okuyor” yanıtını verdi. Konferans görüşmesine katılan Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, “Putin’in toprak taleplerini savaşı bitirmek ve başka ülkelere saldırmamanın karşılığı olarak gördüğünü” anlattı.

Haberin Devamı

GÜVENLİK GARANTİSİ İDDİASI

Ukrayna lideri, görüşmenin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesi için gereken konuları pazartesi günü Washington’da Trump ile bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi. Uluslararası basına yansıyan iddialara göre Trump’ın Avrupalı liderler ve Zelenski ile görüşmesinde gündeme gelen en dikkat çekici nokta ise Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri oldu. İddialara göre Trump, Rusya lideri Putin’in, Ukrayna’ya NATO çatısında olmayan ancak NATO’nun müşterek savunma öngören 5’inci maddesine benzer güvenlik garantileri verilmesine olumlu yaklaştı. Ancak ayrıntılara dair bir bilgi paylaşılmadı. Rusya, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğine karşı çıkıyor.