Kiev Kursk kozunu kaybediyor

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Son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye 150 bin ilave asker ve yüzlerce zırhlı araç sevk eden Rusya, Ukrayna askerlerini püskürtmekte başarılı oldu. Rus birliklerin Kurs bölgesinde büyük karşı saldırı başlattığını Ukrayna Savunma Bakanlığı da doğruladı. Ukrayna’nın 6 Ağustos’ta başlattığı Kursk operasyonunda işgal ettiği 1376 kilometrekarelik alanın, önceki gün 800 kilometrekareye kadar daraldığı vurgulandı.

HEDEF OCAK AYI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kursk bölgesinin bir bölümünü ele geçirerek müzakere masası açıldığında kendi toprakları için burayı takas konusu yapmayı düşünüyordu. Putin ise ABD’de Donald Trump göreve başlayacağı Ocak 2025 tarihine kadar Rusya sınırları içinde Ukrayna askeri bırakmamayı hedefliyor.