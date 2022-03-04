Kiev kapısında taktik savaşı

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RUS birlikleri üç günden bu yana 60 kilometrelik bir askeri konvoyla dayandıkları Kiev kapılarında bocalamaya devam ediyor. Rusların şehri tamamen ablukaya alma planı Kiev’e 20 km kala sıklaşan yerleşim birimlerinde ciddi direnişle karşılaşılması üzerine sarpa sardı. Ukrayna medyası başkentte büyük patlamaların devam ettiği haberlerini geçerken, şehrin dış çeperindeki yerleşim birimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Rus tarafı Kiev’i çevrelemek için büyük konvoydan 30 motorize taktik taarruz tugayını devreye soktu. Kiev’in banliyöleri sayılabilecek İvankov, Vorzel, Buça, İrpen, Gostomel ve Çernigiv’de taraflar arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna tarafı Çernigiv’e dün yapılan hava saldırılarında 33 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna birlikleri ise Rus hava kuvvetlerine hedef olmamak için sürekli pozisyon değiştiriyor. Rusların ise Kiev yakınında devam eden pozisyon kapma savaşında en az 150 zırhlı araçla 600’ün üzerinde asker kaybettiği ileri sürülüyor.

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BOMBARDIMAN ENDİŞESİ

Kara harekâtında şu ana kadar kayda değer bir sonuç elde edemeyen Rusların önümüzdeki günlerde Kiev çevresini şiddetli bombardımana tutmasından endişe ediliyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği Kiev’de hayalet şehir görüntüsü var. Ruslar dün gece, bir nükleer tesisin de bulunduğu kuzeydeki Enerhodar ile güneydoğuda Harkov yakınlarındaki Okhtryka şehirlerine saldırılarına da devam ettiler.



KONVOY İLERLEYEMİYOR

ABD’li yetkililer ise, Rus konvoyunun ilerleyişini yavaşladığını iddia etti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby açıklamasında, konvoyun ‘Ukraynalıların direnişi’ ve ‘lojistik sıkıntılar’ gibi birçok etmenden, 24 ila 36 saatlik bir süre kayda değer ilerleme göstermesini öngörmediklerini söyledi.

‘ULUSLARARASI LEJYONA’ 16 BİN GÖNÜLLÜ YABANCI SAVAŞÇI

Volodİmir Zelenski dün, dünyanın dört bir yanından gönüllü askerlerin Ukrayna’ya doğru yola çıktığını ve bir kısmının ülkeye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Zelenski, “Yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileler artık ülkeye ulaşmak üzere” dedi. Yabancı gönüllülerin katılması için “Ukrayna’nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon” isminde birlik oluşturulmuştu. Öte yandan Çekya, Ukrayna’ya desteğe giden vatandaşları için anayasasındaki ceza maddelerinin uygulanmayacağını açıklayarak, 5 yıllık hapis cezasından muaf olacaklarını ilan etti.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ: DÜN NE OLDU?

1- Kiev’e doğru ilerleyen 65 km’lik Rus askeri konvoyunun, başkente 20 km kala ilerleyişi yavaşladı.

2- Rus lider Putin, “Ukrayna’da savaşın planladıkları gibi devam ettiğini” söyledi. Putin “insani yardım koridorunu Kiev’in engellendiğini” iddia etti.

3- Ukrayna lideri Zelenski ise hem Putin’e hem de Rus annelere seslendi: “Biz terörist değiliz, komşuyuz. Konuşmak zorundayız. Çocuklarınızın yeri morglar değil” dedi. Zelenski, Putin’in durdurulmazsa “önce Baltık ülkelerine sonra Berlin’e kadar yürüyeceğini” öne sürdü. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü belirterek “Türk SİHA’ları bize çok yardımcı oldu. Sayın Erdoğan güçlü bir lider, bize yardım ettiği birçok nokta var” dedi.

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4- Ukrayna demiryolları ülkenin güney ve doğu yönlerinden batıya hareket eden tüm tren seferlerinin ücretsiz olmasına karar verdi.

5- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin’in “Militanlara ve silahlı milliyetçi gruplara karşı askeri harekâtını sürdürmekte kararlı olduğunu” söylediği bildirildi.

6- Ukrayna parlamentosu, ülkedeki Rus mülklerinin kamulaştırılmasına yönelik tasarıyı kabul etti

7- İsveç merkezli mobilya firması IKEA, Belarus ve Rusya’daki operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karar iki ülkede yaklaşık 15 bin kişiyi etkileyecek.