Kiev için önümüzdeki birkaç gün kritik olacak! Süre verip uyardılar...

Haberin Devamı

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmek için gönderdiği devasa konvoy teknik arızalar ve aksiliklerden dolayı kuzeybatı yollarında mahsur kalmış ve araçların ilerleyişi bir süre durmuştu. Ancak bazı askeri analistler Moskova'nın yavaş yavaş lojistik sorunlarının üstesinden geldiğine ve Kiev saldırısının birkaç gün içinde başlayabileceğine inanıyor.



Rusya'nın Kiev için gönderdiği 65 km'lik konvoy uydudan böyle görüntülendi

24-96 SAAT ARASINDA ULAŞACAKLAR

Washington merkezli düşünce kuruluşu olan 'Savaş Araştırmaları Enstitüsü' Rus kuvvetlerinin Kiev'in doğu, kuzeybatı ve batı eteklerinde yoğunlaştığını ve 24-96 saat arasında başkente saldırı için geleceklerini duyurdu. Düşünce kuruluşu, gerçekleşmesi beklenen saldırının akıbetinin Rus birliklerinin ne kadar etkili bir şekilde 'yeniden ikmal, yeniden organize ve plan yapabildiğine' bağlı olacağını belirtti.

Haberin Devamı

KİEV İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN KRİTİK

Savaşın başından beri en etkili şekilde korunan şehirlerden biri olan Kiev için önümüzdeki birkaç gün kritik olabilir. Savaşı uzmanı Nick Reynolds, Rus ordusunun lojistik sorunlarını çözemese bile en azından işgalci güçlerin bir kısmını Kiev'e gönderebileceğine inandığını söyledi. Reynolds, "Burada asıl önemli nokta, kafası karışmış, bir kargaşa içinde boğulan Rus birliklerinin Kiev kuşatmasını tamamlamaya çalışmak için yeterince iyi durumda olup olmayacağı" dedi.

SİVİL KAYIP ENDİŞESİ YOK, PUTİN'İN KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAYACAĞI BİR SAVAŞ

Öte yandan ABD istihbarat teşkilatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı 'kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaş' olarak gördüğüne inanıyor ve bu nedenle öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili herhangi bir endişe duymadan çatışmayı tırmandırma olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyor.

AKSİLİKLERDEN DOLAYI VAZGEÇME İHTİALİ ÇOK DÜŞÜK

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, kongreye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus ordusunun Ukrayna'da karşılaştığı aksiliklerden dolayı cayma olasılığının düşük olduğunu vurguladı ve Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek için yürüttüğü kampanyayı ikiye katladığını söyledi.

Haberin Devamı

O AÇIKLAMA BİR İŞARETTİ

Haines Putin'in geçen hafta nükleer kuvvetlerinin hazırlık durumunu yükselttiği açıklamasının "çok olağandışı" olduğunu belirtti ve bunun ABD'ye yönelik acil bir tehditten ziyade mesajlaşma olabileceğini belirtti.

Haines, "Putin'in NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya karışmasını engellemeye çalıştığının sinyallerini verdiğini düşünüyoruz. Açıklamayı yapmaktaki ana amacı buydu. Putin muhtemelen Rusya'nın Ukrayna'yı askeri olarak yenebileceğinden emin. Batı desteğinin dengeyi bozmasını ve NATO'nun çatışmaya girmesini önlemeye çalışıyor" dedi.

PUTİN İÇİN KİŞİSEL BİR HIRS

CIA Direktörü William Burns ise Putin'in işgali, Ukrayna'nın zayıf olduğu, Avrupalı ​​müttefiklerin riskten kaçındığı ve çatışmanın başarılı olacağına dair bir dizi varsayıma dayanarak başlattığını söyledi. Burns komiteye yaptığı açıklamada, "Putin ekonomisini yaptırımlara karşı kanıtlamıştı, ordusunun minimum maliyetle hızlı ve kesin bir zafer kazanabileceğini inanıyor. Bu onun için derin bir kişisel inanç meselesi. Yıllardır bu hırs içinde yanıp tutuşuyor" dedi.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR