Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Kiev için 4 senaryoKiev için 4 senaryo#Ukrayna
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kievde büyük direniş...Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de büyük direniş...#Ukrayna
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
300 askerle Kiev’e sızdılar300 askerle Kiev’e sızdılar#Ukrayna
Siber cepheSiber cephe#Rusya-Ukrayna
Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideliye şiddetKemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli'ye şiddet#Kemal Gülman
Adım adım müzakereye... Yer ve zaman belirleniyorAdım adım müzakereye... Yer ve zaman belirleniyor#Kremlin
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
HABERLERDünya Haberleri

Kiev için 4 senaryo

#Ukrayna#Kiev#Senaryo
Kiev için 4 senaryo

Rusya’nın Ukrayna’daki öncelikli hedefi olarak Batı yanlısı Volodimir Zelenski yönetimini ortadan kaldırmak olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Ukrayna’da son askeri gelişmeler ışığında konuşulan son senaryolar şöyle:

1- ZELENSKİ GİDER: 2019 yılında halkın yüzde 73.2 oyuyla seçilen Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’in gözünde Batı’nın vücut bulmuş hali. NATO’ya katılma ısrarı nedeniyle Putin’in bir anlamda istenmeyen adam ilan ettiği Zelenski, tüm bu baskı sonucunda, ülkeden kaçmayı kabul edebilir ya da onurlu bir çıkışı müzakere edebilir. Putin de Kiev’de Rusya güdümlü bir yönetim kurulduktan sonra askerlerine Ukrayna’dan çekilme emri verebilir.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kievde büyük direniş...Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de büyük direniş...Haberi Görüntüle

2- ZELENSKİ’YE DARBE: Batı’nın kendisini Rusya ile yalnız bırakmasından şikayet eden Zelenski, Kiev’e yönelik işgal devam ederken bir operasyonla yakalanıp çeşitli gerekçelerle tutuklanabilir. Batı yanlısı Zelenski yönetiminin bertaraf edilmesiyle Rusya, Moskova’ya yakın isimlerden oluşan bir yönetimin kurulmasını sağladıktan sonra yine işgali sonlandırabilir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiHaberi Görüntüle

3- KİEV’DE DİRENİŞ: Belarus’tan Kiev’e doğru giriş yapan Rus askerleri, çok fazla direniş görmeden başkent kapılarına kadar dayanmışa benziyor. Araziden Rus askerlerine çok fazla direnmeyen Ukrayna yönetimi, Rus askerlerini kent savaşına çekmeye çalışıyor olabilir. Bu senaryo da Avrupa’nın göbeğinde uzun süreli bir savaş, büyük yıkım ve can kaybı anlamına gelebilir.

4- SAVAŞIN YAYILMASI: En kötü senaryolardan biri olan bu seçenekte ise Putin’in Ukrayna’yı işgalle yetinmeyeceği, eski Sovyetler nüfuz alanındaki ülkeleri tedirgin edici adımlar atabileceği öne sürülüyor. Nitekim ABD’li yetkililerden bu yönde iddialar gelirken, NATO ülkesi olan Polonya sınırına asker yığması endişe kaynaklarından biri.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağaHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusuHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Kiev#Senaryo

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı