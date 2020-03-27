MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı
GeriDünya Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı
Abone Olgoogle-news

Ukrayna'da Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko korona virüsüne yakalandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçeko sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko ve ailesinin son 1 ay içinde ülke dışında bulunmadıklarını ifade ederek sağlık durumunun "tatmin edici" olduğunu ve görevini uzaktan yürüttüğünü bildirdi.

Öte yandan korona virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da 226 virüs vakası bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle