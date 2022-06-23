Kiev bu kez Rusya’da petrol rafinerisi vurdu

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Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgesi Donbas cephesinde şiddetli çatışmalar devam ederken, iki gün önce Karadeniz’de Odesa kenti açıklarında Rus petrol platformlarını vuran Ukrayna dün de Rusya topraklarında petrol rafinerisini hedef aldı. Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan ve Ukrayna sınırına 50 kilometre mesafedeki stratejik öneme sahip “Novoşahtinsk” rafinerisi saldırıdan sonra üretimi durdurmak zorunda kaldı.

UKRAYNA SİHASI

Rus TASS haber ajansı, Ukrayna ordusunun rafineriye iki silahlı insansız hava (SİHA) aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Dün sabah 09.20 sularında Ukrayna istikametinden yaklaşan iki hava aracından birinin tesise saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Rafineriye isabet eden SİHA’nın Ukrayna yapımı “UKRSPEC Systems PD-1” olduğu belirtildi.

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YAKIT SAĞLIYORDU

Ukrayna saldırısında Rus rafinerisinde can kaybı yaşanmazken çıkan yangının 4 saatte kontrol altına alındığı da kaydedildi. “Novoşahtinsk” rafinerisi Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri harekât bakımından stratejik öneme sahip. Ukrayna’da bulunan Rus zırhlı araçlarına gereken yakıt büyük ölçüde buradan sağlanıyordu. Diğer taraftan Rus tarafı da Ukrayna’da başarılı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukrayna’nın Mikolayev şehri limanında “Okean” tersanesi füzelerle vurularak, burada konuşlanan 59. Motorize Tugay imha edilmiştir. Ukrayna ordusu 500 askerini kaybetti” açıklamasını yaptı.