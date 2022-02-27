Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan sivillerin tahliyesine ilişkin son dakika açıklaması

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AP'ye verdiği demeçte Vitali Kliçko, "Henüz Cumhurbaşkanı (Zelenski) ile konuştum. Herkes kendini çok iyi hissetmiyor" dedi. Ukrayna'daki kamu çalışanlarının şok halinde olduğunu fakat morallerinin bozuk olmadığını söyleyen Kiev Belediye Başkanı, "Karakterimizi, bilgimizi ve değerlerimizi ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

İNSANİ FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ

Kliçko, kentte azalan gıda ve ilaç stoğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıtta karamsar bir tablo çizdi: "İnsani krizin eşiğindeyiz. An itibarıyla elektriğimiz var. Evlerde suyumuz ve ısıtmamız var. Ancak gıda ve ilaç temin etmek için altyapı tahrip edildi" dedi.

TAHLİYE BEKLEYEN TÜRKLER DE VAR

Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2.8 milyon kişi yaşıyor. Kiev'de tahliye edilmeyi bekleyen Türkler de bulunuyor.