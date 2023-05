Kiev bahar taarruzuna hazırlanıyor... Ukrayna Kırım’da Rus üssünü SİHA ile vurdu

Haberin Devamı

UKRAYNA 14 aydır süren savaşta Rusya’nın işgal ettiği topraklarını geri almak için büyük karşı taarruza gün sayarken, Rus savunmasının en güçlü olduğu Kırım Yarımadası’nda dün insansız hava araçlarıyla büyük muharebenin provası niteliğinde bir saldırı düzenledi.



KARADENİZ’DE BÜYÜK DARBE



Ukrayna’ya ait bomba yüklü dronlar sabahın erken saatlerinde Rus Karadeniz donanmasının konuşlandığı Sivastopol körfezinde yer alan binlerce tonluk yakıt depolarını vurarak imha etti ve Rus Karadeniz donanmasına büyük bir darbe indirdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, karşı taarruzun ilk hedefinin Kırım olacağını açıkladı. Saldırıdan 24 saat önce Kırım ile ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, karada, havada ve denizde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını söylemişti.



RUSYA: CAN KAYBI YOK



Sivastopol Valisi Mihail Razvajayev, yakıt tanklarının bulunduğu Kazak Körfezi’ne saldırı düzenlendiğini kabul ederek, “Ukrayna’ya ait patlayıcı yüklü birkaç insansız hava aracı sabah alacakaranlıkta üsse yaklaşarak yakıt depolarımızı vurdu. Alanda en yüksek dördüncü derecede yangın başladı. Tüm itfaiye birimleri yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Can kaybı yok” açıklamasını yaptı.



10 YAKIT TANKI VURULDU



Ukrayna askeri istihbarat servisi şefi Andrey Yusov da saldırıya ilişkin bir açıklama yaparken, “Sivastopol yakınında yer alan Kazak Körfezi’ndeki tesiste 10 yakıt tankını imha ettik. Rus tarafı donanma gemileri için kullanmayı düşündüğü yaklaşık 40 bin ton yakıtı kaybetti. Operasyona önceki gün Uman şehrine Rusların attığı füzeyle öldürülen 5 çocuğun intikamı olarak bakabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırıları sonucunda enerji nakil altyapısının zarar gördüğünü ve sınırdaki 5 Rus köyünün elektriksiz kaldığını açıkladı. Gladkov saldırılarda can kaybı olmadığını belirtti.



KİEV 30 BİN DRON HAZIRLAMIŞ



Ukrayna’nın dün Sivastopol üssüne yönelik saldırısı askeri uzmanlarca Rus tarafının önemli bir savunma zafiyeti olarak algılandı. Ukrayna’nın karşı taarruza hazırlık için 30 bin civarında dron hazırladığı anımsatılarak, “6 adet insansız hava aracı Rus tarafına bu denli büyük zarar veriyorsa büyük saldırı başladığında 30 bin SİHA Kırım Yarımadası’nı yerle bir eder. Anlaşılan Kiev yönetimi büyük saldırıyı patlayıcı taşıyabilen envai çeşit dronla başlatmayı planlıyor. Leopard tanklarıyla piyade birlikleri dronlar alanı temizledikten sonra devreye girecek gibi duruyor” yorumu yapıldı.

Haberin Devamı

ZELENSKİ: İLK HEDEFİMİZ KIRIM

Haberin Devamı

Kırım’daki Rus deniz üssü saldırısıyla eş zamanlı UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den de yeni bir açıklama geldi. Finlandiya merkezli “Yle” gazetesine demeç veren Zelenski, “Yakında başlayacak karşı taarruz büyük olasılıkla savaşı bitirmeyecek. Ancak bizim 2014 yılından bu yana Rus işgali altında tutulan Kırım Yarımadası’nı kurtarmamızı sağlayacağını düşünüyorum. Ordumuz Kırım’ı geri almakta kararlı. Batılı müttefiklerimizin silah desteğinin tam sağlanması durumunda ise Ukrayna’nın 1991 yılında dünyaca tanınmış sınırlarına dayanmayı planlıyoruz” diye konuştu. Ukrayna’nın planladığı karşı saldırıyla ilgili Rusya’daki paralı ordu “Wagner”in patronu Yevgeniy Prigojin’den de açıklama geldi. Prigojin, Ukrayna’nın 15 Mayısa kadar harekâtın başlatmasını beklediğini açıkladı.



‘ABD NÜKLEER BOMBA SENSÖRÜ YERLEŞTİRİYOR’



Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi endişe uyandıran bir haber yayınladı. Pentagon yetkililerini kaynak gösteren gazete, “ABD, Rusya’nın Ukrayna savaşında taktik nükleer silah kullanma olasılığı dikkate alınarak Ukrayna’ya nükleer bomba patlatıldığı zaman bunu tespit edecek cihazları yerleştirmeye başlamış. Ukrayna’ya en küçük nükleer bomba atılsa dahi hemen kayda geçecek ve Rusya’dan hesabı sorulacak” diye yazdı.