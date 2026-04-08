Kiev altyapı ateşkesi istiyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın petrol ihracat kapasitesine dron saldırılarıyla ciddi darbe vuran Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Devam eden savaşta Rus tarafı Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef almaktan vazgeçerse, biz de Rusya içlerindeki enerji kaynaklarıyla bağlantılı saldırılarımıza son verebiliriz” önerisinde bulundu. Ukrayna’nın enerjiye yönelik ateşkes teklifinin aracı ABD kanalıyla Moskova’ya iletildiğini vurgulayan Zelenski, “Şimdi Moskova’dan enerji ateşkes önerimize yanıt bekliyoruz” açıklamasını yaptı. İran’daki çatışmaların gölgesinde kalan Ukrayna savaşıyla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar diplomatik hareketlilik bekleniyor. Hıristiyan aleminde Paskalya bayramı sonrası ABD’den Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff başkanlığında bir heyetin sırasıyla Kiev ve sonrasında Moskova’ya ziyaret gerçekleştireceği anonsu yapılmıştı.