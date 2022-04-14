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Kiev: Alman Cumhurbaşkanı değil Başbakanı gelsin

#Almanya#Olaf Scholz#Ukrayna
Kiev: Alman Cumhurbaşkanı değil Başbakanı gelsin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarının bulunduğu heyete katılmaması tartışma yarattı.

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Önceki gün Polonya’nın başkenti Varşova’ya yaptığı ziyarette konuşan Steinmeier, Avrupa-Ukrayna dayanışması mesajı vermek için Kiev’e gitmek istediğini söylemiş, “Ancak şunu belirtmem gerekir ki bu Kiev tarafından istenmedi” ifadelerini kullanmıştı. Alman Bild gazetesi, Steinmeier’in dışişleri bakanlığı döneminde Rusya ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Kiev tarafından istenmediğini yazdı.

‘ESAS MESELE SİLAH’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada, Steinmeier’i istemeyen Zelenski’nin Berlin’i kırmak istemediğini söyleyerek “Sanırım esas mesele başka, cumhurbaşkanımız silah sevkıyatı dahil pratik kararlar alabilmesi açısından Başbakan’ı (Scholz) bekliyor” açıklamasında bulundu.

SCHOLZ: RAHATSIZ EDİCİ

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman RBB medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Steinmeier’ın Kiev’de istenmemesini “rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Scholz, Steinmeier’ın Ukrayna işgalini sert bir şekilde kınadığını belirterek “Kibarca söylemek gerekirse, rahatsız edici bir durum. Onu Kiev’de ağırlamaları iyi olurdu” dedi. Almanya lideri, yakın zamanda Kiev’e gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise Zelenski’yle sık sık telefonda görüştüklerini söyleyerek cevap verdi.

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#Almanya#Olaf Scholz#Ukrayna

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