Kiev alevler içinde! Rusya'nın füze ve İHA yağmuru başkenti felç etti

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Rus ordusu, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İHA'lar ile saldırı düzenledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, sabahın erken saatlerinde yaptıkları açıklamada, şiddetli saldırıda ülke genelinde en az 23 kişinin yaralandığını, demir yolu altyapısının hasar gördüğünü ve şehrin dört bir yanındaki binaların ve arabaların alev aldığını söyledi.

Açıklamada, Rus ordusunun farklı tiplerde 11 balistik ve seyir füzeleri ile 539 İHA'yla saldırdığı aktarılarak, "Saldırının ana yönü Ukrayna'nın başkenti Kiev'di." ifadesi yer aldı.

Hava kuvvetlerinin çalışması sonucu 2 füzenin imha edildiği bildiren açıklamada, 476 İHA'nın ise imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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AFP'ye konuşan Timur adındaki bir Kiev sakini, "Daha önce böyle bir saldırı olmamıştı. Hiç bu kadar çok patlama olmamıştı" ifadeleriyle Rusya'nın düzenlediği saldırının büyüklüğünü aktardı.

AFP'de yer alan haberde, Kiev'deki onlarca kişinin bir metro istasyonuna sığındığı belirtildi.

"BARIŞA ULAŞMAK İÇİN HAREKETE GEÇİN"

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram hesabından, Rus ordusunun başkente düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kliçko, yaralılardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını ve 5 ambulansın da hasar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Sybiha, başkente yönelik yoğun saldırının düzenlendiğini belirterek, "Kiev'de tamamen korkunç ve uykusuz bir geceydi. Şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün telefon görüşmesi yapıldığını anımsatan Sybiha, "Putin, Başkan Trump ile görüştükten hemen sonra bunu bilerek yapıyor. Beklemeye son. Putin, ABD'ye ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunan herkese karşı tamamen duyarsız olduğunu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Rusya'ya yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya silah desteğinin sürdürülmesi çağrısında bulunarak, "Yanlış kararların verilmesi, saldırganı terörü tırmandırmaya teşvik edebilir. Dünyadaki her suçlu rejim artık Putin'in eylemlerini ve bunlara verilen tepkileri yakından izliyor. Barışı beklemeyi bırakın. Barışa ulaşmak için harekete geçin. Güç yoluyla barış." yorumunda bulundu.

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"RUSYA TERÖRÜ SONA ERDİRMEYECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına tepki göstererek, "Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Rusların saldırılarda toplam 550 İHA ve füze kullandığını hatırlatan Zelenski, "Başkent, bu Rus saldırısının ana hedefiydi." değerlendirmesini paylaştı.

Zelenski, Rusların "alaycı" bir saldırı düzenlediğini kaydederek, "Bu, en yoğun hava saldırılarından biriydi." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerine de saldırıların yapıldığını belirten Zelenski, saldırılar nedeniyle 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Saldırı düzenlenen alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Zelenski, "Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.