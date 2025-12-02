‘Kidfluencer’a yasak geliyor

Haberin Devamı

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip, kitlelerin satın alma kararlarını dahi etkileyebilen kişiler olarak tanımlanan influencer’ların oluşturduğu pazarın beş yıl içinde 31 milyar dolardan 120 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülürken, Avrupa Birliği, sayıları hızla artan çocuk fenomenlerin (kidfluencer) sosyal medya üzerinden sömürülmesini engellemek için harekete geçti. Avrupa Birliği’nin hazırladığı yeni bir taslağa göre, ailelerin yüksek gelir vaadiyle çocuklarını sürekli içerik üretmeye zorlamasının önüne geçmek amacıyla sosyal medya platformlarının çocuk fenomenlere maddi veya ayni teşvik (hediye, ürün) sağlaması tamamen yasaklanacak.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin önerisi, 16 yaşın altındaki çocukların ebeveynlerinin izni olmadan sosyal medya hesabı açmasını yasaklamayı ve 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasına müsaade etmemeyi de içeriyor.

Haberin Devamı

PEK ÇOK ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

Taslak henüz hazırlık aşamasında olmasına rağmen bazı ülkeler şimdiden harekete geçmiş durumda. Örneğin Fransa 2020 yılında çocuk fenomenleri “çocuk oyuncu” statüsüne alarak çalışma saatlerini sınırlandırırken, ABD’nin Minnesota eyaleti ise 14 yaş altı çocukların ticari içerik üretmesini tamamen yasaklayan ilk yerlerden biri olmuştu.