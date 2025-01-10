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Kıbrıs'taki kritik görüşmenin tarihi belli oldu

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#Kıbrıs#KKTC#GKRY
Kıbrıstaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 14:55

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, yapacağı kritik görüşmenin tarihi belli oldu. 20 Ocak'ta yapılacak görüşmede, geçiş kapılarının açılması ele alınacak.

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Kıbrıslı liderler 20 Ocak’ta görüşecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Christodoulides, geçiş kapılarının açılmasını ele alacak.

GKRY Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis konuya ilişkin açıklamasında, “Bu toplantıya yapıcı bir tutumla gidiyoruz ve yeni geçiş noktalarının açılması hedefini kolaylaştırmak için aynı samimi iradenin diğer tarafça da gösterilmesini umuyoruz” dedi.

Christodoulides ve Tatar arasındaki görüşme Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin ev sahipliğinde ara bölgede gerçekleştirilecek.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ı ayıran 180 km'lik ateşkes hattı boyunca 9 geçiş noktası bulunuyor.

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#Kıbrıs#KKTC#GKRY

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