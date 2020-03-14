Kıbrıs’ta vaka sayısı artıyor

KKTC’de hastalardan 4’ü karantina altında bulunan Alman turist kafilesinden. Ancak beşinci hasta, 9 gün önce İngiltere’den adaya dönen bir Kıbrıslı Türk. Bu kişiye koronavirüs teşhisi konulması, yaydığı kişilerin henüz belirsiz olması nedeniyle endişeye yol açtı. Başkent Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina alınan hastanın, yakın çevresindeki kişiler ve kimlerle temas kurduğu araştırılıyor. Bakanlar kurulu ise ek tedbirler alarak kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretlerini izne bağladı, halka kalabalık ortamlarda bulunmamaları çağrısında bulundu.