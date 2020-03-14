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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kıbrıs’ta vaka sayısı artıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta vaka sayısı artıyor
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KKTC’de 3 yeni vaka daha tespit edilirken toplam hasta sayısı 5’e çıktı. Rum yönetiminde de hasta sayısı 14’e ulaştı.

KKTC’de hastalardan 4’ü karantina altında bulunan Alman turist kafilesinden. Ancak beşinci hasta, 9 gün önce İngiltere’den adaya dönen bir Kıbrıslı Türk. Bu kişiye koronavirüs teşhisi konulması, yaydığı kişilerin henüz belirsiz olması nedeniyle endişeye yol açtı. Başkent Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina alınan hastanın, yakın çevresindeki kişiler ve kimlerle temas kurduğu araştırılıyor. Bakanlar kurulu ise ek tedbirler alarak kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretlerini izne bağladı, halka kalabalık ortamlarda bulunmamaları çağrısında bulundu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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