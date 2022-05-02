Kıbrıs’ta Türk ve Rum işçilerden ortak etkinlik

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BM denetimindeki ara bölgede düzenlenen etkinlikte Kıbrıs’ta İngiliz sömürge idaresi döneminde hayatını kaybeden Türk ve Rum işçiler anıldı, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi temennisinde bulunuldu.

DEKLARASYON YAYINLADILAR

Türk sendikalar başkent Lefkoşa’da Rum sendikalarla ortak etkinliğin düzenleneceği BM denetimindeki ara bölgeye pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi. Türk ve Rum sınırında kalan taksim sahasında yapılan etkinlikte sendika başkanları konuşmalar yaptı, Rum sendikalarla ortak deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda, Kıbrıs’ta iki kesimli iki toplumlu federasyonla çözüm savunuldu. Sol partilerin desteklediği işçi eyleminde, iş kazalarında artan ölümlere dikkat çekilerek taşeron sisteminin kaldırılması talep edildi. KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere siyasi liderler ve sivil toplum kuruluşları da 1 Mayıs nedeniyle mesajlar yayınladı, işçilerin bayramını kutladı.