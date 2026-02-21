‘Kıbrıs’ta tek çözüm yolu iki devlet’

Haberin Devamı

Erhürman’ın Ankara ile istişare etmediğini, romantik cümleler ve tozpembe senaryolarla Kıbrıs sorununa çözüm vaat ettiğini savundu. “Kıbrıs’ta tek çözüm yolu iki devletlidir” diyen Ertuğruloğlu, şunları söyledi: “Kıbrıs konusu o makamda oturan kişinin özel meselesi gibi halledilecek bir mesele değil. Mecbur kalırsa Rumlarla ‘eşit egemenlikten’ bahsediyor, mecbur kalmazsa, ‘siyasi eşitlik’ diyor. Cumhurbaşkanı devletin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. ‘Ankara ile istişare’ vurgusunda bulunuyor. Söz konusu bile değil. Türkiye’nin Kıbrıs politikası net. Türkiye’nin politikası ‘egemen eşit iki devlet, eşit uluslararası statü’ olarak kayıtlardadır.

‘RUMLARIN HEDEFİ TÜRK ASKERİ’

Rumlar kendi ifadeleriyle ‘istila ve işgal’ sorununu çözmeye çalışıyor, Güney’e hangi hükümet, hangi cumhurbaşkanı gelirse gelsin, değişmeyen ulusal konsey kararları oldu. Rum tarafının Ulusal Konsey kararları bellidir: tek devlet, tek egemenlik, Türk askerinin çekilmesi ve garantilerin kaldırılması. Sorun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüdür. Bütün problemlerimizin temelinde bu vardır.”

ERHÜRMAN: ‘CİDDİYETSİZ’

Erhürman ise Ertuğruloğlu’nun sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada “Siyasette ciddiyetin ve nezaketin önemli olduğunu düşünürüm her zaman. Ciddiyetle ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu” dedi.