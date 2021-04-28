Kıbrıs’ta son pazarlık: Kim, ne istiyor?

Kıbrıs'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Türk ve Rum liderlerin katıldığı İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM’nin gayriresmi konferansı dün Genel Sekreter Antonio Guterres’in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesiyle başladı.

Üç gün sürecek tarihi konferansa Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, dışişleri bakanları seviyesinde katılıyor. TATAR: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla aynı uçakta dün öğlen saatlerinde Cenevre’ye gitti. Ev sahibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveyi Tatar’la görüşerek başlattı. Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından KKTC basınına değerlendirmelerde bulunan Tatar, “İki egemenliğe dayalı bir çözüm modeli istediğimizi iyi niyetli olarak anlattık. Sayın Guterres olayları tartabiliyor, Kıbrıs konusuna çok hâkim, verimli bir görüşme oldu” dedi. Guterres, Tatar’la görüşmesinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis’le buluştu. Yaklaşık iki saat süren toplantıdan sonra Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki olaylı toplantı sonrası Dendias'la ilk kez bir araya geldi.

HEYET RESEPSİYONDA BULUŞTU

Kıbrıs’ta taraflar ve garantör ülkelerin temsilcileri akşam Guterres’in onurlarına verdiği resepsiyonda bir araya geldi. 3 günlük planlanan ve yoğun güvenlik önlemleri altında süren zirvenin Guterres’in inisiyatifiyle bir gün uzaması da gündeme geldi. Zirvenin uzamasının, tarafların görüşlerinde yakınlaşma olmasına bağlı olduğu belirtildi. Konferansın en önemli toplantısı bugün yapılıyor. Garantör ülke dışişleri bakanları ve Kıbrıslı liderler bugün bir araya gelerek, sunuş konuşmalarının ardından Kıbrıs sorununa çözüm modellerini açıklayacak ve ikili temaslarda bulunacak.

TATAR’DAN KKTC BAYRAKLI MASKE

BM Genel Sekreteri’nin resepsiyona beyaz maske ile gelen Tatar, Rum lider Anastasiadis’in ‘Kıbrıs’ bayraklı siyah maske taktığını görünce yanında taşıdığı KKTC bayraklı maskesini taktı.

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